Trường Y dạy y đức thế nào?

Nhóm ngành sức khỏe có nhiều đặc thù. Những phát ngôn không đúng chuẩn mực từ các nhân sự ngành y sẽ dẫn đến những tác động không mong muốn, thậm chí gây hại lớn cho bệnh nhân.

Học sinh THPT trải nghiệm một ngày làm sinh viên trường ĐH Y Hà Nội. Ảnh: Phạm Linh

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước 2 video phát ngôn của sinh viên nhóm ngành sức khỏe trên mạng xã hội.

Video thứ nhất, hai sinh viên y khoa (bác sĩ đa khoa) thuộc trường Đại học (ĐH) Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội livestream (phát trực tiếp) trên tiktok với những lời lẽ thiếu chuẩn mực và dọa tiêm thuốc độc với một người đang tương tác. Bối cảnh phát tại khu tiếp đón bệnh nhân bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) và đang trong thời gian thực tập tại bệnh viện.

Video thứ hai của sinh viên trường ĐH Y Hà Nội dọa trả đũa bệnh nhân nói xấu mình bằng cách sắp giường trong góc và lấy chệch ven 3 lần.

Siết quản lý sinh viên thực tập

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội, cho biết nữ sinh đăng bài viết gây tranh cãi trên là T.T.T.L., sinh viên năm 2 ngành hộ sinh của trường. Nữ sinh này đang trong thời gian nghỉ hè, không đi thực tập tại viện.

Ông cho hay, sinh viên L. đã chủ động báo cáo sự việc với nhà trường. L. xác nhận đã đăng nội dung như trên và đang rất lo lắng. Trường ĐH Y Hà Nội sẽ xem xét kỷ luật nghiêm sinh viên L..

Ông Phạm Dương Châu, Phó hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, thông tin nhà trường đã giao phòng công tác sinh viên, phòng truyền thông, Đoàn thanh niên của trường và khoa y phối hợp xử lý sự việc.

Hội đồng kỷ luật của trường sẽ đưa ra phương án kỷ luật sau khi làm việc. Theo ông Châu, nhà trường dạy sinh viên không chỉ về chuyên môn mà còn về nhân cách, mọi thứ đều phải đúng chuẩn mực.

Ông Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang, chia sẻ đơn vị đã làm việc trực tiếp với nhà trường và thực hiện việc trả sinh viên. Phía nhà trường cần có thời gian nhất định để tiến hành các quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, bệnh viện cũng đang tiếp tục rà soát, siết chặt lại toàn bộ công tác quản lý sinh viên thực tập tại cơ sở.

Nhà trường chưa theo kịp thực tế

Đánh giá về nguyên nhân sâu xa của những bất cập trong công tác thực tập hiện nay, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang nhận định có khoảng cách giữa yêu cầu thực tế tại các cơ sở y tế với năng lực tiếp cận ban đầu của sinh viên từ một số trường ĐH.

Theo ông Tùng, Bệnh viện đa khoa Đức Giang luôn duy trì định hướng phục vụ tận tâm, coi trọng giao tiếp và thái độ ứng xử đối với bệnh nhân. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nội bộ hàng tuần cho nhân viên về kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ và văn hóa ứng xử y tế.

Ông Tùng nhấn mạnh ngay từ khâu tiếp nhận đầu vào, bệnh viện đã có đề nghị phía nhà trường phải tổ chức đào tạo trước cho sinh viên.

Tuy nhiên, thực tế chương trình của một số cơ sở đào tạo vẫn chưa theo kịp được yêu cầu của bệnh viện. Nhân viên y tế tại bệnh viện được tập huấn liên tục mỗi tuần về dịch vụ, về cách chào hỏi, ăn nói và ứng xử với người bệnh. Nhưng sinh viên ở nhiều trường khi xuống thực tập lại chưa từng được trải qua các lớp huấn luyện kĩ năng này.

Từ thực trạng trên, ông Tùng đưa ra khuyến nghị cốt lõi đối với các nhà trường và cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe.

Trước khi đưa sinh viên xuống các bệnh viện thực tập, trường ĐH bắt buộc phải có chương trình, các khóa đào tạo bài bản về kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng tiếp xúc, giao tiếp trong môi trường y tế.

“Sinh viên bước vào thực tế lâm sàng nếu không được trang bị kỹ năng mềm từ trước sẽ khó đáp ứng được yêu cầu công việc và dễ dẫn đến những sự cố đáng tiếc”, ông Tùng nói.