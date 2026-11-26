Ở tuổi 28, Đức Minh cùng lúc giữ vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Hà và Chủ tịch kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông sản. Cán bộ trẻ dần bắt nhịp công việc, quản lý 359 hộ dân.

Màn phát biểu gây ấn tượng của trưởng thôn 28 tuổi Phong thái tự tin, câu từ chỉn chu, cách nói chuyện lưu loát khi phát biểu khiến trưởng thôn Bùi Đức Minh (ở Phú Thọ) nhận được nhiều lời khen của mọi người.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động hưởng ứng ngày hội văn hóa của thôn Làng Hà (xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ), Bùi Đức Minh (28 tuổi), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Làng Hà, gây ấn tượng với phong thái tự tin cùng sự am hiểu về lịch sử, văn hóa quê hương khi đứng trên bục phát biểu.

Ngoài đảm nhiệm công việc ở thôn, anh còn là Chủ tịch kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông sản rau su su và Du lịch Tam Đảo. Màn phát biểu của trưởng thôn 28 tuổi nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đức Minh cho biết anh nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Làng Hà từ tháng 3/2025. Tháng 12 cùng năm, anh giữ chức Trưởng thôn lâm thời trước khi được người dân chính thức tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn vào tháng 10/2026. Trước đó một tháng, anh trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Su Su và Du lịch Tam Đảo.

"Khi được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, đó vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm để tôi cố gắng. Bố mẹ cũng luôn động viên, nhắc nhở tôi làm việc gì cũng phải chân thành, có trách nhiệm và gần gũi với mọi người", Minh chia sẻ.

Được dân làng tín nhiệm

Một ngày của Minh bắt đầu bằng việc ra đồng kiểm tra tình hình sản xuất, trao đổi với bà con, sau đó chuyển sang xử lý việc của Chi bộ, họp hành ở thôn rồi lại quay sang lo khâu sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản cho hợp tác xã.

Trước khi gắn bó với việc làng, Minh hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và có công việc kinh doanh riêng. Khi Chi bộ, các đảng viên và Mặt trận thôn khi tìm kiếm nhân tố trẻ, nhiệt huyết để củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở, chàng trai 28 tuổi cũng nằm trong những người trẻ nhận được sự tin tưởng.

Được tập thể giới thiệu và bà con nhân dân đồng lòng tín nhiệm bầu chọn, Minh nhận lời làm trưởng thôn Làng Hà.

Cùng tập thể lãnh đạo thôn gánh vác công việc chung của 359 hộ dân với khoảng 1.400 nhân khẩu, nam cán bộ trẻ thừa nhận bản thân từng đắn đo rất nhiều vì trách nhiệm lớn.

"Tôi nhận nhiệm vụ với suy nghĩ còn trẻ, còn sức khỏe và nhiệt huyết thì cần đóng góp cho quê hương", Minh chia sẻ.

Đức Minh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Công việc ở thôn phải được bảo đảm, trong khi hoạt động của hợp tác xã cũng cần duy trì hiệu quả. Làng Hà có các hộ dân sinh sống khá tập trung. Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất nông nghiệp với cây rau su su là cây trồng chủ lực, nam trưởng thôn thường xuyên phải có mặt ngoài đồng ruộng.

Có những ngày, anh đi hàng chục lượt qua các cánh đồng quanh làng để kiểm tra, điều tiết nước phục vụ sản xuất cho bà con.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Đức Minh là quá trình vận động người dân mở rộng khu di tích lịch sử Đình Làng Hà. Thời gian đầu, việc thuyết phục các hộ dân gặp không ít khó khăn, đòi hỏi anh phải kiên trì đi lại, gặp gỡ và trao đổi nhiều lần. Dù có những lúc đối mặt với áp lực lớn, anh xác định đây là việc chung mang ý nghĩa lâu dài với văn hóa quê hương nên không bỏ cuộc.

Đến nay, nhờ sự đồng thuận và tình cảm của người dân, hơn 10 hộ gia đình tại Làng Hà đã tự nguyện hiến trên 1.200 m2 đất để mở rộng khu di tích.

Với nam trưởng thôn trẻ, kết quả này không chỉ là thành công của công tác vận động mà còn thể hiện sự đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng, bởi một cá nhân đơn lẻ không thể tự mình làm nên.

Cân đối 3 vai trò

Song song với công việc ở thôn và điều hành du lịch nghỉ dưỡng, Minh còn theo học thêm kiến thức về Luật kinh tế để hoàn thiện bản thân, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và phát triển kinh tế địa phương.

"Tôi sắp xếp công việc một cách khoa học, cân đối giữa việc thôn và hoạt động của hợp tác xã để đảm bảo hiệu quả", Minh nói.

Lịch trình của chàng trai 28 tuổi bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn. Để tránh chồng chéo, Minh lên kế hoạch làm việc cụ thể theo từng ngày, từng tuần và tranh thủ tối đa thời gian.

Để tránh chồng chéo 3 công việc, Minh lên kế hoạch làm việc cụ thể theo từng ngày, từng tuần và tranh thủ tối đa thời gian.

Minh xác định bản thân không thể ôm đồm mọi việc một mình mà luôn chú trọng lắng nghe, chia sẻ và phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức đoàn thể trong thôn để công việc trôi chảy.

"Vất vả thì có, nhưng khi thấy công việc có kết quả, bà con đồng thuận và quê hương có chuyển biến tích cực thì đó chính là niềm vui lớn nhất của tôi", Minh nói.

Nhìn về chặng đường phía trước, nam cán bộ trẻ ấp ủ mong muốn giúp kinh tế Làng Hà ngày càng phát triển, đời sống bà con khấm khá và thôn xóm khang trang, sạch đẹp hơn.

Nhận thấy địa phương có thế mạnh về rau su su, các đặc sản như bánh chưng gù, bánh gio cùng cảnh quan giàu tiềm năng du lịch, anh đặt mục tiêu cùng hợp tác xã và người dân xây dựng thương hiệu nông sản bản địa, tìm đầu ra ổn định và từng bước gắn kết nông nghiệp với du lịch.

"Tôi mong những sản phẩm đặc trưng của quê hương sẽ được nhiều người biết đến hơn, giúp bà con có thêm thu nhập và niềm tin phát triển ngay trên mảnh đất của mình", trưởng thôn Làng Hà bộc bạch.