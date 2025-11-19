Trương Thế Vinh và Trâm Anh trước khi tránh né nhau ở sự kiện

|
Trâm Anh và Trương Thế Vinh trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện chung trong một sự kiện ra mắt phim tại TP.HCM. Cả hai đến cùng thời điểm nhưng lại né tránh nhau trong khi chụp hình chung cùng các đồng nghiệp. Động thái của cặp diễn viên gây bàn tán. Đây cũng không phải lần đầu cả hai ngó lơ khi tham gia chung các sự kiện giải trí. Cả hai hạn chế tương tác hoặc chụp hình mỗi lần xuất hiện cùng nhau.
Thời gian qua, họ nhiều lần lộ "hint" hẹn hò. Cả hai được bắt gặp cùng chơi pickleball, thường xuyên tụ tập cùng các đồng nghiệp thân thiết. Song họ đều giữ động thái im lặng trước nghi vấn yêu nhau.
Trước những câu hỏi về chuyện tình cảm, Trương Thế Vinh cho biết anh sẽ không phản hồi những thông tin liên quan đến đời sống cá nhân. Nam diễn viên muốn khán giả tập trung vào các dự án phim hay chương trình anh tham gia. Trong khi đó, Trâm Anh cũng khá kín tiếng. Cô chưa từng công khai bạn trai.
Cặp sao vướng nghi vấn hẹn hò từ khi tham gia chung trong dự án truyền hình Cây táo nở hoa vào năm 2021. Trương Thế Vinh và Trâm Anh bị phát hiện cùng đi ăn uống, thân mật hơn mức đồng nghiệp. Song nữ diễn viên từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò đàn anh.
Mới đây, trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Trâm Anh chia sẻ cô từng đối diện khoảng thời gian căng thẳng khi bị nhiều người chỉ trích là "tiểu tam", cách đây 4 năm. "Thời điểm đó, tôi bị đồn là chen chân vào mối tình của hai anh chị đang quen nhau. Tự nhiên tôi bị tấn công. Nhiều người chỉ trích rằng tôi là tiểu tam từ trong phim ra ngoài đời", diễn viên kể lại.

Sau Cây táo nở hoa, Trâm Anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, có thể kể tới như Cái giá của hạnh phúc, Tử chiến trên không. Diễn xuất của cô được nhận xét có nhiều tiến bộ.
Nữ diễn viên sinh năm 1996, từng tham gia The Face 2018. Cô sở hữu khuôn mặt sắc sảo, thu hút và vẻ ngoài gợi cảm. Trên trang cá nhân, Trâm Anh chịu khó cập nhật những hình ảnh trong công việc, đời thường.
