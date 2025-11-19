Trương Thế Vinh và Trâm Anh trước khi tránh né nhau ở sự kiện

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Trâm Anh chia sẻ cô từng đối diện khoảng thời gian căng thẳng khi bị nhiều người chỉ trích là "tiểu tam", cách đây 4 năm. "Thời điểm đó, tôi bị đồn là chen chân vào mối tình của hai anh chị đang quen nhau. Tự nhiên tôi bị tấn công. Nhiều người chỉ trích rằng tôi là tiểu tam từ trong phim ra ngoài đời", diễn viên kể lại.