Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trương Thế Vinh và Trâm Anh trước khi tránh né nhau ở sự kiện

  • Thứ tư, 19/11/2025 21:19 (GMT+7)
  • 21:19 19/11/2025

Trương Thế Vinh và Trâm Anh vướng nghi vấn hẹn hò thời gian qua. Cả hai được bắt gặp cùng chơi pickleball, thường xuyên tụ tập với các đồng nghiệp thân thiết.

truong the vinh anh 1

Trâm Anh và Trương Thế Vinh trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện chung trong một sự kiện ra mắt phim tại TP.HCM. Cả hai đến cùng thời điểm nhưng lại né tránh nhau trong khi chụp hình chung cùng các đồng nghiệp. Động thái của cặp diễn viên gây bàn tán. Đây cũng không phải lần đầu cả hai ngó lơ khi tham gia chung các sự kiện giải trí. Cả hai hạn chế tương tác hoặc chụp hình mỗi lần xuất hiện cùng nhau.

truong the vinh anh 2truong the vinh anh 3

Thời gian qua, họ nhiều lần lộ "hint" hẹn hò. Cả hai được bắt gặp cùng chơi pickleball, thường xuyên tụ tập cùng các đồng nghiệp thân thiết. Song họ đều giữ động thái im lặng trước nghi vấn yêu nhau.

truong the vinh anh 4truong the vinh anh 5

Trước những câu hỏi về chuyện tình cảm, Trương Thế Vinh cho biết anh sẽ không phản hồi những thông tin liên quan đến đời sống cá nhân. Nam diễn viên muốn khán giả tập trung vào các dự án phim hay chương trình anh tham gia. Trong khi đó, Trâm Anh cũng khá kín tiếng. Cô chưa từng công khai bạn trai.

truong the vinh anh 6truong the vinh anh 7
Cặp sao vướng nghi vấn hẹn hò từ khi tham gia chung trong dự án truyền hình Cây táo nở hoa vào năm 2021. Trương Thế Vinh và Trâm Anh bị phát hiện cùng đi ăn uống, thân mật hơn mức đồng nghiệp. Song nữ diễn viên từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò đàn anh.
truong the vinh anh 8truong the vinh anh 9

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Trâm Anh chia sẻ cô từng đối diện khoảng thời gian căng thẳng khi bị nhiều người chỉ trích là "tiểu tam", cách đây 4 năm. "Thời điểm đó, tôi bị đồn là chen chân vào mối tình của hai anh chị đang quen nhau. Tự nhiên tôi bị tấn công. Nhiều người chỉ trích rằng tôi là tiểu tam từ trong phim ra ngoài đời", diễn viên kể lại.

truong the vinh anh 10

Sau Cây táo nở hoa, Trâm Anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, có thể kể tới như Cái giá của hạnh phúc, Tử chiến trên không. Diễn xuất của cô được nhận xét có nhiều tiến bộ.

truong the vinh anh 11truong the vinh anh 12

Nữ diễn viên sinh năm 1996, từng tham gia The Face 2018. Cô sở hữu khuôn mặt sắc sảo, thu hút và vẻ ngoài gợi cảm. Trên trang cá nhân, Trâm Anh chịu khó cập nhật những hình ảnh trong công việc, đời thường.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Trương Thế Vinh và Trâm Anh ngó lơ nhau ở sự kiện

Cặp diễn viên gây chú ý khi xuất hiện chung trên thảm đỏ sự kiện ở TP.HCM. Song cả hai được cho là né tránh nhau.

18:39 19/11/2025

Khắc phục điểm nghẽn, Việt Nam sẽ có tên ở bản đồ công nghiệp văn hóa

Giới nghệ sĩ nhận định tiềm năng và dư địa văn hóa của Việt Nam rất rộng mở. Nếu có chiến lược đúng đắn, Việt Nam sẽ trở thành điểm sáng trong bản đồ công nghiệp văn hóa khu vực.

13:53 14/11/2025

Dong thai gay chu y cua Diep Lam Anh hinh anh

Động thái gây chú ý của Diệp Lâm Anh

10:59 12/11/2025 10:59 12/11/2025

0

Hai bài đăng mới nhất của Diệp Lâm Anh đang gây bàn tán trên mạng xã hội, song nữ ca sĩ chưa lên tiếng giải thích rõ sự việc.

An Nhi

Ảnh: FBNV

trương thế vinh trương thế vinh trâm anh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý