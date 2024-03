Trường hợp kỳ lạ của Rashford

Rashford là cầu thủ của những trận đấu lớn. Trong những lần chạm trán Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal và Spurs, tiền đạo người Anh ghi 6 bàn vào lưới mỗi đối thủ kể trên.

Trong buổi chiều ở Etihad (Manchester, Anh), Rashford khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với siêu phẩm làm tung lưới Ederson. Trang Opta chỉ ra rằng tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) trong pha làm bàn của chân sút người Anh chỉ ở mức 0,03. Một xác suất rất thấp. Song, Rashford lại làm được điều không nhiều cầu thủ có thể.

Những khoảnh khắc ấn tượng tạo nên giá trị cho cầu thủ. Siêu phẩm mang đến sự tán thưởng cho người thực hiện. Với những gì Rashford thể hiện trước không chỉ Man City, mà cả Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham trước đây, không ai có thể hoài nghi tài năng của tiền đạo người Anh.

Nhưng sau tất cả, Rashford dường như lại tạo ra nghịch lý khó hiểu. Anh có thể là tiền đạo giỏi, nhưng chưa phải ngôi sao đẳng cấp thế giới. Một cầu thủ khác biệt so với phần còn lại.

Vấn đề của Rashford nằm ở sự thiếu ổn định. Đến cả Rio Ferdinand, cựu danh thủ Man Utd, từng thốt lên với TalkSport rằng chân sút người Anh "quá thiếu ổn định" để được coi là cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Sự thật này hiện rõ trong ngày Man Utd để thua 1-3 trước Man City ở vòng 27 Premier League 2023/24. Trước nhà ĐKVĐ, Man Utd có 25 phút đầu tiên rất hay, họ phòng ngự hai lớp với đông quân số bên phần sân nhà và tìm kiếm cơ hội qua những đợt phản công.

Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Rashford có thêm những cơ hội đáng chú ý. Dù vậy, tất cả đều trôi qua một cách đáng tiếc, để lại nỗi thất vọng tràn trề cho người hâm mộ Man Utd.

Tồn tại trong Rashford ở trận derby thành Manchester là sự kỳ lạ. Với phần việc khó nhất, cầu thủ này làm rất hoàn hảo. Còn với phần việc dễ nhất, anh làm hỏng bét mọi thứ.

Phút 17, Ruben Dias phá bóng lỗi, tạo điều kiện cho Man Utd phản công. Bóng tìm đến Rashford, người băng xuống rất nhanh trong tư thế không ai theo kèm. Tuy nhiên, tình huống đỡ bóng bằng đầu của chân sút 26 tuổi quá vụng về, khiến bản thân tự làm khó trong việc khống chế bóng.

Lúc này, Kyle Walker can thiệp kịp thời, từ đó giải nguy cho Man City. Trong quá khứ, Rashford từng tận dụng rất tốt những tình huống chớp thời cơ như vậy. Song, anh lại thất bại hôm nay.

Tới phút 23, Rashford tiếp tục dứt điểm hụt, làm lãng phí cú treo bóng của Bruno Fernandes. Có một điểm chung trong hai tình huống tiền đạo 26 tuổi bỏ lỡ cơ hội, đó là không ai theo kèm cầu thủ này, dù vậy pha xử lý cuối cùng của chân sút Man Utd lại rất vô duyên.

Trong tennis, giới chuyên môn vẫn xem thứ tennis của Roger Federer ở thời đỉnh cao là biểu tượng cho sự hoàn hảo. Một bức tranh đẹp không tỳ vết.

Để thắng "Tàu tốc hành", một tay vợt sẽ cần hội đủ những yếu tố như khả năng chơi ở cuối sân bền bỉ của Novak Djokovic, giao bóng sấm sét như Andy Roddick và đánh trái một tay đẳng cấp của chính Federer.

Trường hợp của Man City gần giống với cựu sao người Thụy Sĩ. Thứ bóng đá được "The Cityzens" trình diễn đơn giản khác biệt phần còn lại.

Muốn đánh bại họ, đội bóng cần phát huy tối đa khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân và trừng phạt sai lầm dù là nhỏ nhất của đối thủ. Rashford chỉ có được vế đầu trong mệnh đề ấy với siêu phẩm làm tung lưới Ederson.

Đặt trường hợp Rashford chuyển hóa tối đa cơ hội thành bàn, Man Utd có thể đã ghi hơn 2 bàn trước Man City. Cục diện trận đấu khi ấy đã khác.

Song, ngạn ngữ Pháp có câu: "Chỉ với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào cái chai". Còn trong bóng đá, khái niệm chữ "nếu" không tồn tại, để rồi điều hiện ra sau cùng khi trận derby thành Manchester khép lại là thất bại cho Man Utd. Ở đó, Rashford được nhắc tên với pha làm bàn rất khó. Một bằng chứng cho thấy tài năng của tiền đạo người Anh. Dù vậy, chừng ấy không đủ giúp chân sút 26 tuổi có trận đấu bùng nổ, từ đó tạo ra sự bứt phá cho bản thân. Đã vậy, anh còn làm hỏng mọi thứ với phần việc được cho là dễ nhất.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.