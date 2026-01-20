Trường hợp kỳ lạ của Mathys Tel

Chỉ bảy tháng sau khi cập bến Tottenham với giá 30 triệu bảng, Mathys Tel tiếp tục bị loại khỏi danh sách Champions League, trong bối cảnh HLV Thomas Frank ưu tiên Dominic Solanke và chiếc ghế của chính ông cũng đang lung lay.

HLV Thomas Frank xác nhận Mathys Tel sẽ không có tên trong danh sách Champions League của Tottenham Hotspur ở giai đoạn còn lại của mùa giải.

HLV Thomas Frank xác nhận Mathys Tel sẽ không có tên trong danh sách Champions League của Tottenham Hotspur ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Đây đã là lần thứ hai Tel bị gạch tên khỏi sân chơi châu Âu chỉ trong một mùa bóng, bất chấp anh mới gia nhập Spurs từ Bayern Munich hồi mùa hè với mức phí lên tới 30 triệu bảng.

Trước đó, Tel từng không được đăng ký ở danh sách Champions League hồi tháng 9. Cơ hội chỉ đến khi Dominic Solanke dính chấn thương, buộc Tottenham tận dụng kẽ hở trong quy định của UEFA để bổ sung tiền đạo người Pháp.

Tuy nhiên, quãng thời gian của Tel ở đấu trường danh giá nhất châu Âu diễn ra rất ngắn ngủi: anh chỉ chơi 32 phút trong chiến thắng 3-0 trước Slavia Prague.

Khi Solanke trở lại, Tel lập tức bị loại. Điều đó đồng nghĩa tiền đạo 19 tuổi sẽ không góp mặt ở hai trận cuối vòng phân hạng Champions League của Spurs gặp Borussia Dortmund và Eintracht Frankfurt.

HLV Frank thừa nhận thất vọng vì phải đưa ra quyết định này, đồng thời cho rằng Tel hoàn toàn có khả năng cạnh tranh suất đá chính nếu hoàn cảnh thuận lợi hơn.

Tình hình nhân sự của Tottenham đang trở nên rối ren. Solanke mới chỉ có thể trở lại từ ghế dự bị trong các thất bại trước Aston Villa và West Ham do vẫn bị ảnh hưởng bởi chấn thương mắt cá. Ngoài ra, HLV Frank cũng xác nhận João Palhinha sẽ vắng mặt ở trận gặp Dortmund, khiến bài toán lực lượng càng thêm nan giải.

Trong bối cảnh đó, tương lai của Tel tại sân Tottenham Hotspur trở nên mờ mịt. Tiền đạo người Pháp gia nhập Spurs theo dạng cho mượn từ mùa trước, nhưng khi vai trò ngày càng thu hẹp, khả năng anh tiếp tục được đem cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng này đang được đặt lên bàn cân.

Đáng chú ý, không chỉ các cầu thủ chịu áp lực. Chính HLV Thomas Frank cũng đứng trước làn sóng hoài nghi dữ dội.

Thất bại 1-2 trước West Ham diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, với các cuộc phản đối của CĐV trước trận và những tiếng la ó sau hồi còi mãn cuộc. Ban lãnh đạo Tottenham được cho là đang cân nhắc thay đổi HLV, dù chưa có quyết định tức thời vì thiếu phương án thay thế phù hợp.

Với Tel, việc liên tiếp bị loại khỏi Champions League là đòn giáng mạnh vào đà phát triển. Với Tottenham, đó là thêm một dấu hiệu cho thấy mùa giải của họ đang trượt dài trong bất ổn.