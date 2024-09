Trường Giang ở đâu?

5 năm trước, Trường Giang - Trấn Thành là mảnh ghép mà nhiều nhà sản xuất mong muốn. Thời điểm đó, Trấn Thành, Trường Giang chiếm lĩnh thị trường game show với tốc độ, tần suất phủ sóng tương đương.

5 năm sau, Trấn Thành vẫn giữ phong độ. Anh là host của nhiều chương trình, là khách mời, ban cố vấn từ show hẹn hò đến âm nhạc.

Trong khi đó, Trường Giang đã xuất hiện ít hơn.

Theo một thống kê vào năm 2019, Trường Giang và Trấn Thành là hai nghệ sĩ phủ sóng truyền hình mạnh mẽ nhất. Trong 28 game show phát sóng vào giờ vàng trên HTV7, VTV3 và HTV2 với tổng số hơn 1.700 phút, Trường Giang, Trấn Thành đã chiếm gần 700 phút. Số lượng game show có sự tham gia của Trấn Thành và Trường Giang là 9. Mỗi người cầm trịch 6 game show trong tuần.

Giọng ca bí ẩn, Người bí ẩn, Hát mãi ước mơ, Giọng ải giọng ai, Nhanh như chớp nhí, Ơn giời cậu đây rồi là những show có sự tham gia của Trấn Thành. Với Trường Giang, ngoài 3 show cũng làm chung với Trấn Thành như Giọng ải giọng ai, Ơn giời cậu đây rồi, Người bí ẩn, khán giả còn gặp anh trong Tường lửa, Nhanh như chớp, Muốn ăn phải lăn vào bếp.

Một thời gian dài, Trấn Thành được xem là đối trọng số 1 của Trường Giang. Và ngược lại.

Đến nay, cục diện xoay chuyển cùng với sự thay đổi của thị trường và thị hiếu khán giả.

Không khó để nhận ra sự phủ sóng của Trấn Thành ở lĩnh vực này. Ngoài việc là host của những chương trình truyền hình lớn như Rap Việt, Bài hát của chúng ta hay Anh trai “say hi”, Người ấy là ai, anh còn ngồi ghế khách mời, ban cố vấn của nhiều show khác như Ca sĩ mặt nạ...

Trong khi đó, tần suất phủ sóng trên các game show của Trường Giang không còn như trước. Năm 2023, anh góp mặt trong Hành trình rực rỡ, 2 ngày 1 đêm (mùa 2), Lạ lắm à nha, Cuối tuần tuyệt vời.

Từ đầu năm đến nay, Trường Giang tham gia 2 ngày 1 đêm (mùa 3), Nhanh như chớp, 7 nụ cười xuân, Siêu sao siêu sales.

Giải thích lý do Trấn Thành là gương mặt được các nhà sản xuất show truyền hình hiện nay săn đón, TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT chia sẻ với Tri Thức - Znews về mặt chuyên môn, Trấn Thành có phong cách dẫn đa dạng với khả năng tương tác và kết nối linh hoạt để thích ứng với nhiều format chương trình khác nhau, từ hài hước, giải trí đến cảm xúc, sâu lắng.

"Nếu nói tìm một người có đủ các yêu cầu cần có của game show, khó tìm được ai có khả năng tương tác tốt với khách mời và khán giả, tạo không khí sôi nổi, gần gũi, duy trì nhịp độ của chương trình với các cung bậc cảm xúc khác nhau, ngoài Trấn Thành. Mặc dù mọi người có thể nói là Trấn Thành khóc nhiều quá, hay cảm xúc nhiều quá, nhưng đó thực sự là điều các game show mong muốn mang đến cho khán giả", TS Nguyễn Văn Thăng Long chia sẻ.

Trong khi đó, Trường Giang có phong cách dẫn hài hước là chính. Điều này cũng là thế mạnh của anh, nhưng ít mang tới điều mới mẻ cho người xem, và có thể bị hạn chế khi tham gia các chương trình đòi hỏi kiến thức chuyên môn đa dạng, tính ứng biến cao.

Ngoài ra, Trường Giang cũng có thế mạnh về giao lưu, nhưng đôi khi cách nói chuyện có thể tạo cảm giác không thoải mái, tự nhiên cho một số người xem.

"Về mặt thu hút rating, chương trình game show nào cũng phải ưu tiên những gương mặt có sức hút cao, đảm bảo rating cho chương trình. Mặc dù là gương mặt gây nhiều tranh cãi, Trấn Thành với sự đa tài, ứng biến nhanh, và khả năng thu hút khán giả rõ ràng là một lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa, ngoài tỷ lệ rating cao và với vai trò ngày càng quan trọng trong các game show, Trấn Thành cũng đóng góp nhiều cho nhà sản xuất với vai trò cố vấn, sáng tạo. Điều này dường như giúp Trấn Thành có nhiều sự ưu ái hơn từ nhà sản xuất để điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với thế mạnh của anh", chuyên gia trao đổi thêm.

Trở lại đầu bài viết, hơn nửa thập kỷ trước là sự bùng nổ của các game show hài. Có thời điểm vài chục chương trình truyền hình cùng phát sóng. Khi ấy, các nghệ sĩ hài như Hoài Linh, Hồng Vân, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ... là các gương mặt được nhà đài, nhà sản xuất săn đón.

Song thị trường game show hài dần bão hòa, nhiều chương trình không còn phát sóng, kéo theo sự thất thế của không ít diễn viên hài.

Vài năm qua chứng kiến sự trỗi dậy của các reality show (chương trình truyền hình thực tế). Nhiều ông lớn trong ngành sản xuất show truyền hình Việt thay nhau tung ra những format mới lạ, tập trung vào những yếu tố chuyên môn về âm nhạc...

Thị hiếu khán giả cũng thay đổi. Họ đặc biệt ưa chuộng những nội dung giải trí mới mẻ và chất lượng cao hơn. Điều này đòi hỏi sự sáng tạo, làm mới đến từ các nhà sản xuất lẫn nghệ sĩ tham gia.

Vì thế, các nghệ sĩ hài phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các ngôi sao ca nhạc, diễn viên, người mẫu... với những chương trình đòi hỏi sự tương tác, kịch bản có câu chuyện với cung bậc cảm xúc khác nhau chứ không chỉ dừng lại ở yếu tố hài hước.

Các game show hài cũ với format lặp lại, nội dung nhạt khó có thể đáp ứng được nhu cầu này. Với nhiều nghệ sĩ hài, họ gặp khó khăn trong việc thích nghi với các format chương trình mới hoặc phát triển các kỹ năng khác ngoài hài kịch, và điều đó cũng ảnh hưởng tới việc họ được mời tham gia vào các chương trình giải trí khác.

Ở khía cạnh host của những reality show lớn, đòi hỏi khả năng dẫn dắt câu chuyện thú vị, hấp dẫn để thu hút người xem. Ngoài ra, họ cần có kiến thức đa dạng và kinh nghiệm để ứng biến linh hoạt, xử lý các tình huống trong các show thực tế với người tham gia mà thường không thể đoán trước để chương trình luôn diễn ra suôn sẻ, thú vị.

"Với các chương trình khác, MC thường là người giới thiệu, tách biệt so với người tham gia. Nhưng với các chương trình thực tế, host cần tạo được sự gần gũi, thân thiện với người chơi, thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm để tạo động lực, khích lệ tinh thần cho người tham gia, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn", TS Nguyễn Văn Thăng Long nhận định.

Theo chuyên gia, thị trường đang khan hiếm những gương mặt MC dẫn các chương trình truyền hình thực tế đáp ứng các yếu tố nói trên.

"Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào sự mạo hiểm của nhà sản xuất chương trình để chấp nhận đổi mới, thử sức các nhân tố mới. Có thể là theo tư cách là khách mời MC cho 1-2 tập nào đó, hay hỗ trợ cho MC chính. Lúc đó, chúng ta mới có thể hy vọng tìm ra nhân tố mới đảm nhận vai trò dẫn dắt các truyền hình thực tế", TS kết luận.

