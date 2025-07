Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW tặng quà tại Tây Ninh

Ngày 5/7, tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình tri ân gia đình chính sách và triển khai Chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt Nam” nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến dự, thăm hỏi và tặng quà cho 30 gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tại chương trình, đại diện các đơn vị tài trợ đã trao tặng tỉnh Tây Ninh số tiền và quà tổng trị giá gần 700 triệu đồng để thực hiện chương trình tri ân gia đình chính sách, người có công; đồng thời triển khai Chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt Nam” nhằm tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tập đoàn Trường Tươi trao tặng 200 triệu đồng; Tập đoàn CT Group trao tặng 150 triệu đồng và 30 phần quà (mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng) với tổng giá trị 195 triệu đồng; Công ty cổ phần Viễn thông ACT trao tặng 100 triệu đồng; Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường trao tặng 100 triệu đồng...

Dự kiến trong tháng 7, chương trình sẽ triển khai công tác khám, tư vấn, phẫu thuật mắt miễn phí cho thân nhân gia đình chính sách, cán bộ, chiến sỹ và người dân tại Tây Ninh.

Tại buổi lễ, ông Phạm Hùng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khóa XV, ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp của các nhà tài trợ đã đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Theo ông Phạm Hùng Thái, những đóng góp quý báu này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu hiện sâu sắc của tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc. Đây là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời và là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực để các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh sau khi hợp nhất, Tây Ninh đã trở thành một vùng đất rộng mở hơn, tạo ra nguồn lực mới, tiềm năng mới hơn cho sự phát triển toàn diện. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống nhân dân. Cùng với đó, với vị trí chiến lược đặc biệt, nhiệm vụ giữ vững quốc phòng-an ninh của Tây Ninh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định vai trò then chốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần trung dũng, kiên cường, Tây Ninh mới không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng phát triển, mà còn là dải đất nối dài về lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ hôm nay, phải luôn ghi nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, những người đã hy sinh, chịu đựng gian khổ trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc vì độc lập, tự do của dân tộc.

