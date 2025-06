Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm các nhà báo lão thành

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng các nhà báo lão thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng.

Trong 80 năm cuộc đời và 57 năm tuổi Đảng, trên các cương vị công tác phục vụ Đảng, đất nước và nhân dân, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng nền báo chí cách mạng.

Đến thắp hương nhà báo Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Đoàn tưởng nhớ về sự mẫu mực, tận tụy của một nhà báo lớn, một cây bút chính luận xuất sắc của nền báo chí cách mạng, đã có nhiều cống hiến trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định các thế hệ nhà báo hôm nay luôn trân trọng, tiếp nối và phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách làm báo mà các thế hệ đi trước đã để lại; tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh, đổi mới mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Cùng ngày, đến thăm và chúc mừng ông Đinh Thế Huynh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự tri ân với các nhà báo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng, đóng góp cho sự phát triển của nền báo chí nước nhà nói riêng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin về một số hoạt động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chúc sức khỏe các nhà báo lão thành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các nhà báo lão thành tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, kinh nghiệm quý báu, có nhiều đóng góp cho nền báo chí nước nhà, truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ học tập, xứng đáng với vai trò báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân.

Các nhà báo lão thành bày tỏ xúc động khi Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm hỏi và chúc mừng nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà với vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Các nhà báo khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tham gia giáo dục thế hệ trẻ, tích cực đóng góp vào sự phát triển của nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại nói riêng, sự phát triển của đất nước nói chung.

Chiều cùng ngày, Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng làm Trưởng đoàn đã thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong việc giữ vững định hướng chính trị, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, góp phần lan tỏa mạnh mẽ chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động đời sống xã hội và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với báo chí, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời bày tỏ tin tưởng hai cơ quan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đổi mới hơn nữa về nội dung và công nghệ, góp phần cùng hệ thống báo chí cách mạng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Tất Thắng khẳng định Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

