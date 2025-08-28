Trước thềm Quốc khánh, booth check-in SHB rộn rã sắc màu và tiếng cười

Ngay bên cạnh, người mẹ bế theo con nhỏ cũng tranh thủ dừng chân. Trong khi em bé đôi mắt sáng lên vì tò mò, người mẹ mỉm cười đầy trìu mến. “Tôi muốn lưu giữ cho con một tấm hình trong ngày lễ đặc biệt. Sau này khi lớn lên, cháu sẽ biết mình đã từng hòa vào không khí tự hào của cả dân tộc”, chị chia sẻ. Tiếng cười trong trẻo của em bé, hòa cùng nụ cười rạng rỡ của người mẹ, khiến bức ảnh chụp vội trước booth SHB trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, chan chứa niềm vui.