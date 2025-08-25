Photobooth SHB - không gian 'sống ảo cháy máy' dịp lễ 2/9

Không khí lễ 2/9 tại nhiều điểm giao dịch của SHB trở nên rộn ràng khi khách hàng hào hứng tới tham quan, giao dịch và chụp ảnh tại photobooth “Hạnh phúc là người Việt Nam”.

Cùng với chương trình ưu đãi đặc biệt và bộ quà tặng đậm đà bản sắc, những khoảnh khắc tươi vui tại SHB đang góp phần làm nên kỳ nghỉ lễ nhiều cảm xúc.

Góc check-in đầy cảm xúc

Trong những ngày cả dân tộc hân hoan hướng về lễ Quốc khánh 2/9, nhiều quầy giao dịch của SHB trên cả nước bất ngờ trở thành “tọa độ sống ảo” mới. Không còn là không gian ngân hàng vốn quen thuộc, các điểm giao dịch khoác lên diện mạo rực rỡ với photobooth cờ hoa đỏ thắm, khung hình trang trí bắt mắt và thông điệp lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Người dân check-in tại photobooth “Hạnh phúc là người Việt Nam” của SHB.

Từ Hà Nội, TP.HCM đến Cần Thơ, Đà Nẵng, tại đâu cũng bắt gặp hình ảnh những khách hàng trẻ trung, gia đình nhiều thế hệ hay cả nhân viên SHB cùng nhau chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc.

Chỉ trong ít phút chờ giao dịch, mọi người dễ dàng có ngay những bức hình check-in rạng rỡ, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội cùng hashtag mừng Quốc khánh.

Lan Anh (26 tuổi) - nhân viên văn phòng tại Hà Nội - tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi dạo phố. Thấy photobooth SHB rực rỡ sắc đỏ đặt ngay sảnh, cô liền rủ đồng nghiệp cùng chụp vài tấm ảnh. “Mình thường đến ngân hàng chỉ để giao dịch, nay lại có không gian check-in xinh xắn thế này, cảm thấy rất bất ngờ và thú vị. Mình đăng ảnh lên mạng xã hội, bạn bè đều nhắn hỏi địa điểm. Thực sự rất vui khi ngân hàng gắn kết hoạt động tài chính với những trải nghiệm trẻ trung và ý nghĩa nhân dịp đại lễ”, Lan Anh chia sẻ.

Các bạn trẻ thích thú check-in tại “tọa độ sống ảo” dịp đại lễ kỷ niệm của dân tộc.

Không chỉ giới trẻ hào hứng check-in, nhiều khách hàng lớn tuổi cũng tìm thấy niềm vui riêng tại không gian đặc biệt này.

Nếu những bức ảnh của người trẻ mang đến sắc màu tươi mới, hiện đại, thì khoảnh khắc của các khách hàng trung niên, cao tuổi lại gợi nhắc ký ức thiêng liêng về Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Điều này khiến photobooth SHB trở thành nơi kết nối các thế hệ trong dịp trọng đại.

Photobooth vừa gần gũi, vừa trang trọng, là điểm chạm kết nối các thế hệ.

Nhiều khách hàng trung niên và lớn tuổi chia sẻ việc bất ngờ có một photobooth rực rỡ ngay tại quầy giao dịch khiến họ cảm thấy ấm áp và tự hào. “Việc ngày lễ gắn với nhiều ký ức thiêng liêng được lưu lại bằng những bức ảnh giản dị tại ngân hàng khiến tôi rất xúc động”, một khách hàng bày tỏ.

Tri ân khách hàng, lan tỏa tinh thần yêu nước cùng SHB

Từ những khung hình rực rỡ tại photobooth, SHB tiếp nối hành trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc bằng chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam”.

Diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chiến dịch mang đến thông điệp tri ân qua từng giao dịch tài chính với điểm nhấn là 40.000 phần quà độc đáo - biểu tượng của 80 năm độc lập và tinh thần gắn kết cộng đồng - do doanh nghiệp xã hội Tò He thiết kế.

40.000 phần quà đang chờ đợi khách hàng tại tất cả điểm giao dịch SHB trên toàn quốc.

Đặc biệt, nhân dịp đại lễ, SHB gửi lời tri ân tới những khách hàng sinh năm 1945 hoặc có ngày sinh trùng Tết Độc lập bằng những phần quà ý nghĩa. Đặc biệt, với những công dân sinh đúng ngày 2/9/1945, SHB dành tặng trọn bộ sưu tập “Hạnh phúc là người Việt Nam” như một biểu tượng gắn kết thiêng liêng giữa hành trình của Tổ quốc và cuộc đời mỗi con người, cùng nhau trưởng thành trong kỷ nguyên độc lập, tự do.

“Hạnh phúc là người Việt Nam” không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là biểu tượng gắn kết.

Bên cạnh trao quà, chiến dịch còn tái hiện lịch sử qua series video “Ký ức” - nơi những nhân chứng sống kể lại hành trình lớn lên cùng đất nước. Mỗi câu chuyện là một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp nối khát vọng dựng xây. Song song đó, SHB mang đến loạt hoạt động tương tác thú vị như thiết kế áo phông cá nhân, check-in tại di tích lịch sử, chia sẻ ký ức gia đình… để Gen Z và Gen Alpha cùng nhau lan tỏa tình yêu nước, biến “Hạnh phúc là người Việt Nam” trở thành dòng chảy xuyên suốt qua nhiều thế hệ.

Đại diện SHB cho biết “Hạnh phúc là người Việt Nam” không chỉ là một chương trình ưu đãi, mà còn gửi gắm khát vọng và niềm tin dành cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Lịch sử không chỉ nằm trên trang sách, mà còn là cảm hứng để viết nên những câu chuyện mới. Mỗi giao dịch, mỗi dự án cá nhân hôm nay đều là một viên gạch dựng xây tương lai. Trên hành trình đó, SHB mong muốn đồng hành người trẻ từ những điều giản dị nhất.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết về chương trình và cách thức tham gia tại đây, để cùng SHB lan tỏa tinh thần “Hạnh phúc là người Việt Nam” trong dịp đại lễ trọng đại này.