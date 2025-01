Trung vệ Thái Lan: 'Lẽ ra chúng tôi mới là đội chiến thắng'

"Tôi nghĩ cả đội chiến đấu mạnh mẽ ở giải lần này," Khemdee chia sẻ trên Matichon hôm 6/1. "Chúng tôi thua Việt Nam ở lượt đi và còn bị dẫn trước khi đá trận lượt về. Có thời điểm Thái Lan đã vượt lên, nhưng chúng tôi thiếu may mắn. Lẽ ra Thái Lan mới là đội chiến thắng. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ đã đến sân cổ vũ. Không ai muốn thua trận này".

Hôm 5/1, Khemdee được HLV Masatada Ishii xếp đá chính cùng Pansa Hemviboon ở trung tâm hàng thủ Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp Việt Nam. Anh cùng đồng đội phải vào lưới nhặt bóng 3 lần, qua đó nhận trận thua với tổng tỷ số 3-5 sau 2 lượt trận.

Đây là trận chung kết thứ 3 mà Khemdee góp mặt cùng các đội tuyển Thái Lan, nhưng chưa lần nào nâng cúp vô địch. Tại SEA Games 31 năm 2021, trung vệ này cùng U23 Thái Lan nhận thất bại 0-1 trước Việt Nam ở chung kết bởi bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng.

Đến SEA Games 32, Khemdee mắc sai lầm dẫn đến trận thua U22 Indonesia, qua đó tiếp tục phải về nhì. Sau đó, trung vệ mang hai dòng máu Thái Lan - Đan Mạch này còn gây tranh cãi khi ném huy chương và linh vật lên khán đài, bày tỏ sự thất vọng.

Một đồng đội khác của Khemdee là Ben Davis cũng bày tỏ sự thất vọng khi thua Việt Nam. "Ở trận vừa qua, chúng tôi gặp áp lực lớn. Các cầu thủ đã cố gắng nhưng không thể có kết quả tốt. Cả đội sẽ tiếp tục chiến đấu trong những giải đấu kế tiếp. Tôi không biết đội tuyển đã sai ở đâu. Chúng tôi sẽ ngồi lại để phân tích và sửa chữa sai lầm", Davis cho biết.

Tuyển Thái Lan sẽ tập trung trở lại vào tháng 3 để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027. "Voi chiến" sẽ đối đầu Sri Lanka vào ngày 25/3.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.