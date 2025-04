Trung vệ Thái Lan không được dự đại chiến MU

Theo truyền thông Thái Lan, hậu vệ Nicholas Mickelson không thể góp mặt trong đội hình ASEAN All Stars thi đấu giao hữu với Manchester United vào ngày 28/5.

Nicholas Mickelson trong tình huống theo kèm Xuân Son ở ASEAN Cup 2024. Ảnh: Minh Chiến.

Lý do là CLB chủ quản Odense (Đan Mạch) từ chối nhả Nicholas Mickelson do trận đấu không thuộc lịch FIFA Days. Thời điểm trận giao hữu giữa ASEAN All Stars và MU diễn ra, đội bóng này vẫn trong giai đoạn thi đấu quan trọng.

Từ nay đến ngày 24/5, Odense còn tới 5 trận đấu nhằm bảo vệ vị trí dẫn đầu giải hạng Nhất Đan Mạch, qua đó giành vé thăng hạng lên Superliga. Trong bối cảnh đó, họ không thể để trụ cột như Mickelson rời đội. Cầu thủ gốc Thái Lan ra sân 26 trận kể từ đầu mùa, góp 5 đường kiến tạo và có số phút ra sân nhiều thứ hai trong đội hình.

Dù trận cuối mùa của Odense diễn ra ngày 24/5, trước màn so tài giữa ASEAN All Stars và MU 4 ngày, nhưng nguy cơ chấn thương và thể trạng không đảm bảo khiến CLB không chấp nhận rủi ro. Chính vì vậy, Mickelson buộc phải vắng mặt trong trận cầu mang thu hút rất nhiều sự chú ý này.

Ban đầu, Thái Lan dự kiến có 3 cầu thủ tham gia đội hình ngôi sao Đông Nam Á, nhưng với việc Mickelson không thể góp mặt, chỉ còn hai cái tên là thủ môn Patiwat Khammai và tiền vệ Peeradon Chamratsamee. Như vậy, Thái Lan sẽ chỉ có số lượng đại diện ngang với Campuchia và Indonesia, trong khi Việt Nam và Malaysia mỗi bên có 3 cầu thủ.

Không loại trừ khả năng trong thời gian tới sẽ có thêm những cái tên khác rút lui vì hoàn cảnh tương tự. Gần nhất, HLV Mano Polking không muốn Quang Hải đấu MU bởi lịch thi đấu dày đặc tại V.League và Cúp Đông Nam Á.

Trận đấu giữa ASEAN All-Stars và Manchester United dự kiến diễn ra ngày 28/5 tại sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, Malaysia. Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ dẫn dắt đội hình ASEAN All-Stars trong trận cầu này.