Trung vệ đắt giá nhất tuyển Hàn Quốc giờ ra sao

  Thứ tư, 8/10/2025 10:37 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Bayern Munich sắp đặt dấu chấm hết cho tương lai của trung vệ Kim Min-jae tại sân Allianz Arena.

Theo tờ Bild, HLV Vincent Kompany lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Marc Guehi (Crystal Palace) hoặc Nico Schlotterbeck (Dortmund) trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Điều này đồng nghĩa Kim khó lòng được giữ lại trong đội hình của “Hùm xám”.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Bayern từng cân nhắc bán Kim, nhưng cầu thủ này khẳng định muốn ở lại. Sau cùng, “Hùm xám” quyết định trao thêm cơ hội cho Kim khi chưa tìm được người thay thế phù hợp.

Tuy nhiên, nếu Bayern thành công trong việc chiêu mộ Guehi hoặc Schlotterbeck, viễn cảnh Kim chia tay nước Đức dễ xảy ra.

Al Nassr xem Kim là sự thay thế lý tưởng cho Aymeric Laporte, người đã rời đội và tái xuất châu Âu. Đội bóng của HLV Jorge Jesus và siêu sao Cristiano Ronaldo đánh giá cao tài năng của Kim, bởi kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Sau mùa giải 2022/23 bùng nổ cùng Napoli với chức vô địch Serie A, Kim gia nhập Bayern với bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro, biến anh thành trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân binh Jonathan Tah từ Leverkusen trong mùa hè vừa qua khiến Kim gặp khó khăn trong việc giữ vị trí chính thức. Từ đầu mùa, anh mới được ra sân 5 trận.

