Trung vệ 20 tuổi gây sốt ngay trận đầu tại Serie A

Jacobo Ramon từ một cầu thủ có giá 2,5 triệu euro, giờ đã trở thành gương mặt mà cả Serie A phải dõi theo.

Nico Paz được chọn là cầu thủ hay nhất trận Como-Lazio, nhưng cái tên khiến cả Serie A phải nhắc đến sau vòng mở màn lại là Jacobo Ramon. Trung vệ sinh năm 2005 chơi trận đấu đầu tiên ở Serie A như một lão tướng, chiếm trọn ánh đèn sân khấu và khiến HLV Cesc Fabregas không giấu nổi niềm tự hào.

Trước Lazio của Maurizio Sarri - tập thể dạn dày kinh nghiệm châu Âu - Ramon được Fabregas xếp đá chính bên cạnh Marc-Oliver Kempf trong hàng thủ bốn người. Ở tuổi 20, cao 1,96 mét, cầu thủ trưởng thành từ lò Real Madrid không chỉ khiến các tiền đạo Zaccagni, Castellanos hay Cancellieri “tắt điện”, mà còn tạo cảm giác Como sở hữu một thủ lĩnh thực thụ.

Con số thống kê đủ nói lên tất cả: thắng 90% tranh chấp tay đôi, chuyền chính xác 92%, không chiến thành công 75% và rê bóng thành công 100%. Phút 63, Ramon còn bất ngờ dâng cao phối hợp cùng Douvikas, trước khi tung cú dứt điểm chỉ thiếu chút may mắn để thành bàn - minh chứng cho khả năng hỗ trợ tấn công đầy tiềm năng.

Ramon đến Como với giá chỉ 2,5 triệu euro, nhưng Real Madrid khôn ngoan cài điều khoản mua lại trị giá 8 triệu euro trong vòng 3 năm, đồng thời giữ 50% quyền lợi bán lại. Điều đó đủ cho thấy “Los Blancos” hiểu rõ giá trị của “viên ngọc thô” này và không muốn mất anh hoàn toàn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, câu hỏi chỉ còn là khi nào Ramon trở lại Bernabeu, hoặc cập bến một ông lớn khác.

Ở trận gặp Lazio, Jacobo Ramon chơi ấn tượng.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Fabregas đầy tự hào: “Hôm nay cậu ấy có màn trình diễn tuyệt vời. Tôi tự hào khi thấy những cầu thủ trẻ khát khao học hỏi và không hề sợ áp lực”.

Thực tế, sự tự tin chính là điểm khác biệt lớn nhất của Ramon. Anh sẵn sàng nhận bóng trong thế quay lưng, bình tĩnh điều phối và luôn chủ động giao tiếp, chỉ huy hàng thủ - phẩm chất hiếm thấy ở một cầu thủ mới đôi mươi.

CĐV Como tại sân Sinigaglia dành cho Ramon sự tán thưởng cuồng nhiệt, thậm chí coi anh như thủ lĩnh mới. Sự kết hợp giữa sức trẻ của Ramón và kinh nghiệm của Kempf hứa hẹn sẽ trở thành cặp trung vệ chủ lực của Como trong mùa giải trở lại Serie A.

Một dòng tweet lan truyền nhanh sau trận thắng Lazio đã viết: “Tôi xem hiệp một và hiểu rằng sang năm chúng ta sẽ khóc vì Jacobo Ramon”. Khóc, bởi rất có thể Como sẽ khó giữ chân một tài năng lớn như vậy. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, các tifosi hoàn toàn có quyền tận hưởng khoảnh khắc được thấy một “viên ngọc thô” đang từng bước trở thành viên ngọc quý ngay trong màu áo đội bóng nhỏ bé của họ.