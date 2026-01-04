Trung Quốc yêu cầu Mỹ lập tức thả Tổng thống Maduro

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị Mỹ thả ngay lập tức Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, Cilia Flores, đồng thời cho rằng việc bắt giữ này của Washington là "vi phạm luật pháp quốc tế”.

Ông Nicolás Maduro trên tàu USS Iwo Jima của Hải quân Mỹ ngày 3/1. Ảnh: US President Donald Trump/Truth Social.

“Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông, đưa họ ra khỏi lãnh thổ quốc gia”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, theo Global Times ngày 4/1.

“Những hành động của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trung Quốc kêu gọi Mỹ bảo đảm an toàn cho Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân, lập tức trả tự do cho họ, chấm dứt các động thái chính trị tại Venezuela, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và đàm phán”, tuyên bố đưa ra những yêu cầu chi tiết.

Trước đó, ngày 3/1, Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối việc Mỹ can thiệp vào tình hình Venezuela và bắt giữ vợ chồng ông Maduro.

Sau động thái Mỹ bắt giữ vợ chồng ông Maduro, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa đến hòa bình tại khu vực, tạo ra tiền lệ nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp đối thoại.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela. Ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter): “Cuba lên án và khẩn cấp kêu gọi phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc tấn công tội ác của Mỹ vào Venezuela. Hòa bình trong khu vực của chúng tôi đang bị tấn công tàn bạo”.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng trích dẫn trên mạng xã hội X (Twitter) một đoạn trong Hiến chương Liên Hợp Quốc rằng các quốc gia thành viên phải kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia khác. Bà tuyên bố chính phủ Mexico “lên án mạnh mẽ và bác bỏ” cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết Colombia đang theo dõi sát tình hình ở Venezuela với mối quan ngại sâu sắc. “Chính phủ Colombia bác bỏ bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc gây nguy hiểm cho người dân Venezuela”, ông Gustavo Petro viết trên mạng xã hội.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho hay Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela trong cuộc điện đàm với Tổng thống đương nhiệm của Venezuela, bà Delcy Rodríguez. Hai bên nhất trí ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang và hướng đến việc tìm cách giải quyết thông qua đối thoại.

Cận cảnh ông Maduro tới Trại giam Metropolitan Theo Fox News, cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ đã được đưa tới Trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, vào tối 3/1 (giờ Mỹ). Ông Maduro sẽ bị giam giữ tại Trại giam Metropolitan trước khi hầu tòa phiên đầu tại Mỹ.