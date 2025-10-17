Trung Quốc xử nặng vụ AI giả mạo MC quảng cáo sai sự thật

Một công ty tại Bắc Kinh, Trung Quốc vừa bị xử phạt vì sử dụng hình ảnh của nữ MC Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) do AI tạo ra để quảng cáo sai sự thật cho một loại thực phẩm chức năng.

Hình ảnh MC Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bị giả mạo để quảng cáo sai sự thật về sản phẩm. Ảnh: CCTV Tài Chính

Đây được xác định là vụ việc đầu tiên liên quan đến quảng cáo giả mạo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) bị cơ quan chức năng thành phố Bắc Kinh phát hiện và xử lý.

Theo thông tin từ kênh CCTV Tài chính, vào tháng 2/2024, Cục Quản lý Thị trường quận Hải Điến, Bắc Kinh đã tiếp nhận đơn tố giác của người tiêu dùng về việc một công ty địa phương sử dụng tài khoản video để quảng cáo thổi phồng công dụng của sản phẩm "Dầu cá biển sâu", cho rằng sản phẩm này có thể chữa được nhiều loại bệnh.

Khi tiến hành kiểm tra kênh livestream với hơn 880.000 người theo dõi của công ty này, cơ quan chức năng phát hiện hình ảnh của nữ MC nổi tiếng Lý Tử Manh xuất hiện trong video quảng cáo. Trên livestream còn ghi rõ các công bố y tế như sản phẩm "phù hợp cho người bị chóng mặt, đau đầu, tê tay chân, suy giảm trí nhớ".

Tuy nhiên, kết quả điều tra sau đó xác định, sản phẩm dầu cá trên thực chất chỉ là một loại kẹo thông thường, thuộc nhóm thực phẩm và hoàn toàn không có chức năng chữa bệnh như quảng cáo. Quan trọng hơn, hình ảnh nữ MC Lý Tử Manh trong video đã được xác nhận là hoàn toàn do công nghệ AI tạo ra.

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng deepfake trong hoạt động tiếp thị trực tuyến, cho thấy nhu cầu tăng cường giám sát nền tảng, xử lý nghiêm hành vi quảng cáo thổi phồng công dụng, và bảo vệ người tiêu dùng trước các nội dung được tạo ra bằng AI.