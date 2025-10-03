Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp bão Matmo

  • Thứ sáu, 3/10/2025 07:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong bối cảnh miền Nam Trung Quốc vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả từ bão Bualoi, Biển Đông lại tiếp tục đón bão Matmo, cơn bão thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, đe dọa tạo thành "bão chồng bão" và làm trầm trọng thêm tình hình thiên tai.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng khiến nhiều khu phố, công viên ven sông và sân trường tại huyện Long Châu bị ngập sâu, buộc người dân phải di chuyển bằng cách lội nước. Các lực lượng chức năng đã phải thiết lập rào chắn khẩn cấp dọc các bờ sông.

Trong khi miền Nam Trung Quốc chưa kịp khắc phục hậu quả từ bão Bualoi thì bão Matmo (bão số 21 của Trung Quốc) đã hình thành vào sáng 2/10 trên vùng biển phía Đông Philippines.

Theo dự báo, bão Matmo đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h và dự kiến sẽ tiến vào vùng biển phía Đông Biển Đông từ đêm 3/10 đến rạng sáng 4/10.

Các chuyên gia khí tượng Trung Quốc cảnh báo từ đêm 3/10 đến ngày 5/10, các vùng biển phía Đông, Trung và Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 9-12, giật cấp 13-14. Khu vực nửa phía Bắc đảo Hải Nam sẽ chịu ảnh hưởng của mưa lớn và gió mạnh từ đêm 4/10 đến sáng 6/10.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc hai cơn bão liên tiếp xuất hiện trong thời gian ngắn có thể tạo ra hiệu ứng "bão chồng bão", làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tại các khu vực vốn đã bão hòa nước. Tỉnh Quảng Tây và đảo Hải Nam đang phải đối mặt với thách thức kép, vừa khắc phục hậu quả bão cũ, vừa ứng phó với bão mới.

Trước tình hình này, chính quyền các địa phương trên đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bao gồm duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp cấp III, huy động lực lượng cứu hộ đa ngành, chuẩn bị sẵn sàng vật tư cứu trợ và sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm.

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/chuyen-gia-canh-bao-hieu-ung-bao-chong-bao-trung-quoc-ung-pho-khan-cap-post1234792.vov

Trung Kiên/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

bão Matmo Trung Quốc Pháp Philippines Trung Quốc ứng phó bão bão chồng bão thiên tai Trung Quốc dự báo bão Matmo lũ lụt Trung Quốc

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

Đọc tiếp

Thap Eiffel lai dong cua hinh anh

Tháp Eiffel lại đóng cửa

1 giờ trước 08:23 3/10/2025

0

Hàng chục nghìn người xuống đường tại Paris và hơn 200 thành phố ở Pháp phản đối cắt giảm chi tiêu và đòi tăng thuế giới giàu, buộc tháp Eiffel phải đóng cửa trong "ngày đình công".

Ong Trump goi dong cua chinh phu la 'co hoi vang' hinh anh

Ông Trump gọi đóng cửa chính phủ là 'cơ hội vàng'

1 giờ trước 08:08 3/10/2025

0

Tổng thống Trump khẳng định việc đóng cửa chính phủ sẽ mở đường cho ông và đảng Cộng hòa loại bỏ những ưu tiên ngân sách của phe Dân chủ, bất chấp rủi ro cho nền kinh tế Mỹ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý