Cộng đồng công nghệ Trung Quốc tiếc nuối cho Jensen Huang

Việc Jensen Huang từ chức khiến cộng đồng công nghệ Trung Quốc tiếc nuối, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tương lai Nvidia và cuộc đua chip AI toàn cầu.

Nvidia có thể gặp khó khăn trong quá trình chuyển giao sau khi CEO Jensen Huang từ chức. Ảnh: Bloomberg.

Theo Business Insider, thông tin Huang rời Nvidia trở thành chủ đề công nghệ được quan tâm hàng đầu trên Weibo ngày 12/11. Hàng trăm nghìn bình luận xuất hiện sau khi công ty xác nhận thay đổi lãnh đạo.

“Tôi cảm thấy Jensen Huang đã trở thành biểu tượng tinh thần của Nvidia. Công ty có thể tiếp tục thành công nhưng sẽ đánh mất linh hồn khi ông ấy rời đi”, một người dùng tại Trung Quốc bình luận.

Một tài khoản khác ở Quảng Đông nhận định thành công của Nvidia trong nhiều thập kỷ cho thấy Huang là nhà lãnh đạo khó thay thế. Thậm chí, có người cho rằng ngành AI vừa mất đi một nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt.

Phản ứng này xuất phát từ vị thế của ông Huang tại châu Á. Nhà đồng sáng lập Nvidia thường xuyên xuất hiện tại Đài Loan (Trung Quốc), tham dự triển lãm Computex và giao lưu với người dân địa phương. Khả năng nói tiếng Trung cũng giúp ông xây dựng hình ảnh gần gũi với cộng đồng công nghệ khu vực.

Theo SCMP, sự rời đi của Huang còn khiến nhiều nhân viên Nvidia tại Trung Quốc bất ngờ.

“Đây là dấu chấm hết cho một thời kỳ. Tôi thực sự không hiểu tại sao Huang phải từ chức”, một nhân viên Nvidia tại Trung Quốc chia sẻ.

Một người khác cho biết Huang thường dành thời gian tham dự các buổi gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán và trò chuyện với nhân viên. Họ cho rằng khó có lãnh đạo mới nào duy trì được mức độ gắn bó tương tự.

Nvidia thông báo Huang rời vị trí CEO và hội đồng quản trị ngày 12/11 sau những bê bối liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Gã khổng lồ bán dẫn đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Dù nhiều người tiếc nuối, sự xáo trộn tại Nvidia có thể tạo cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Theo Business Insider, Nvidia giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái AI toàn cầu nhờ chip xử lý và nền tảng phần mềm CUDA. Nếu công ty gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo, khách hàng có thể cân nhắc những nhà cung cấp khác.

Ông Brad Gastwirth, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu tại Circular Technology, nhận định sự ra đi của Huang có thể gây bất lợi cho Mỹ trong cuộc cạnh tranh AI với Trung Quốc. Quốc gia châu Á này đang tăng cường đầu tư vào năng lực phát triển công nghệ trong nước.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn gặp nhiều hạn chế trong sản xuất chip AI tiên tiến. Các doanh nghiệp phát triển mô hình như Moonshot AI, Z.ai và Alibaba đã đạt tiến bộ đáng kể nhưng vẫn cần nguồn lực tính toán khổng lồ.