Trung Quốc thử nghiệm vũ khí laser trên tàu chở hàng dân sự

  • Thứ ba, 2/12/2025 07:11 (GMT+7)
Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh cho thấy Bắc Kinh đang mở rộng thử nghiệm vũ khí năng lượng định hướng trên biển.

Các bức ảnh ghi lại một phương tiện quân sự được ngụy trang, cố định bằng xích nặng trên boong tàu, phía trên là tháp pháo điện quang cỡ lớn chứa thiết bị laser LY-1. Dù Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức, tuy nhiên, việc các kỹ sư nước này lựa chọn tàu thương mại làm nền tảng thử nghiệm, vận chuyển hoặc thậm chí vận hành hệ thống laser đã khiến nhiều chuyên gia quân sự đặt câu hỏi.

Tàu Ro-Ro - vốn được thiết kế để vận chuyển xe cộ qua cầu dốc có boong phẳng, rộng, thuận lợi cho mang vác thiết bị quân sự cỡ lớn trong quá trình thử nghiệm. Những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng sử dụng loại tàu này làm lực lượng hỗ trợ trong các cuộc diễn tập đổ bộ.

Trong khi đó, LY-1 là một hệ thống năng lượng định hướng được thiết kế để vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không cỡ nhỏ và có tín hiệu thấp, như máy bay không người lái (UAV), trực thăng hạng nhẹ. Bằng cách phát ra chùm laser tập trung, hệ thống có thể làm hỏng cảm biến, kích nổ đầu đạn hoặc buộc UAV mất điều khiển.

Đối với lực lượng đổ bộ, vốn ngày càng dễ bị tổn thương trước các hệ thống máy bay không người lái, một hệ thống laser gắn trên tàu mang đến một phương pháp đánh chặn các mối đe dọa trên không nhanh chóng, chi phí thấp và hoạt động gần như không gây tiếng động.

Quyết định lắp đặt hệ thống trên tàu Ro-Ro của Trung Quốc cho thấy một khái niệm hoạt động rộng hơn. Một tàu Ro-Ro được trang bị laser có thể hoạt động như một nút phòng thủ di động, ngăn chặn các mục tiêu nhỏ đe dọa đến tàu đổ bộ.

Thử nghiệm trên tàu dân sự cũng cho phép các kỹ sư đánh giá độ ổn định, độ rung, tầm nhìn và góc bắn trong điều kiện hàng hải thực tế. Laser rất nhạy cảm với các biến số khí quyển như độ ẩm, hơi nước biển và chuyển động của tàu. Do đó, việc đảm bảo hệ thống có thể khóa và theo dõi mục tiêu khi tàu di chuyển trên vùng biển rộng là một bước quan trọng trước khi tích hợp hoạt động.

Trong thập kỷ qua, các phà thương mại và tàu Ro-Ro của Trung Quốc đã tham gia các cuộc tập trận đổ bộ bãi biển, diễn tập vận chuyển quân và các hoạt động hỗ trợ hậu cần. Một số tàu đã được cải tiến về mặt kết cấu để có thể chở các phương tiện quân sự hạng nặng hơn. Việc bổ sung vũ khí năng lượng định hướng vào một nền tảng như vậy sẽ là một bước tiến nữa trong việc hợp nhất cơ sở hạ tầng dân sự với năng lực quân sự.

