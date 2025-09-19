Trung Quốc thử nghiệm tuyến vận tải biển Bắc Cực - châu Âu

Trung Quốc sẽ thử nghiệm tuyến vận tải biển mới qua Bắc Cực tới châu Âu từ ngày 20/9 với thời gian hành trình rút ngắn gần một nửa so với các tuyến truyền thống.

Trung Quốc chuẩn bị khai thác một tuyến vận tải mới chạy dọc vùng biển phía Bắc của Nga, qua Bắc Cực tới châu Âu. Theo đó, ngày 20/9, Trung Quốc sẽ đưa tàu chở container Istanbul Bridge khởi hành từ cảng Ninh Ba - Chu San, được tàu phá băng hộ tống trong hành trình kéo dài 18 ngày đến cảng Felixstowe (Anh).

Tuyến mới này rút ngắn đáng kể thời gian so với các tuyến truyền thống vốn mất tới 40 ngày nếu đi qua kênh đào Suez, 50 ngày qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi) và khoảng 25 ngày vận chuyển bằng đường sắt xuyên lục địa Á-Âu.

Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) kéo dài hàng nghìn km qua vùng biển Bắc Cực của Nga hiện nay trở nên dễ tiếp cận hơn do băng tan và được Moscow coi là cơ hội thúc đẩy các dự án hợp tác quốc tế.

“Theo tôi, Bắc Cực là khu vực đầu tiên mà biến đổi khí hậu đang làm thay đổi bản đồ địa chính trị”, ông Malte Humpert thuộc Viện Bắc Cực nhận định. Ông nhấn mạnh rằng khu vực này “đang định hình lại động lực địa chính trị nhờ nguồn tài nguyên và khả năng tiếp cận các tuyến hàng hải”.

Dù phần lớn thương mại toàn cầu hiện vẫn đi qua kênh đào Suez, Địa Trung Hải và Singapore, chuyên gia Humpert thuộc cho rằng Bắc Cực có thể sớm trở thành lựa chọn thay thế bởi hải trình ngắn hơn khoảng 40% và ít rủi ro địa chính trị hơn. Thực tế, các tuyến truyền thống đang đối mặt nhiều thách thức, như nạn cướp biển gần Vùng Sừng châu Phi hay mối đe dọa tên lửa, máy bay không người lái ở Biển Đỏ, buộc một số hãng vận tải phải đi vòng qua châu Phi.

Nga nhiều lần kêu gọi hợp tác quốc tế để phát triển Bắc Cực. Đầu năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã công bố các mục tiêu trọng điểm, trong đó có việc đưa Tuyến đường biển phía Bắc trở thành trục chính của Hành lang Vận tải xuyên Bắc Cực, nâng sản lượng vận chuyển hàng hóa qua đây lên 70–100 triệu tấn vào cuối thập niên.

Ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ bảo đảm khả năng lưu thông quanh năm nhờ đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân độc quyền, đồng thời mở rộng cảng Murmansk và xây dựng thêm các cảng mới dọc tuyến NSR.

Ngoài ra, Tổng thống Nga nhấn mạnh tiềm năng khai thác khổng lồ về dầu mỏ, khí đốt, kim loại và đất hiếm ở Bắc Cực, kêu gọi hợp tác với các đối tác như Trung Quốc, Ấn Độ, UAE và nhiều quốc gia khác. Moscow cũng cam kết phát triển các đô thị Bắc Cực và thúc đẩy du lịch trong khu vực.