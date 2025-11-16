Trung Quốc tập trận tại vùng biển nhạy cảm ở Hoàng Hải

Trung Quốc ngày 15/11 thông báo sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực nhạy cảm ở trung tâm biển Hoàng Hải vào tuần tới.

Ảnh tư liệu về một cuộc tập trận của PLA. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Trung Quốc đưa ra thông báo trên trong bối cảnh căng thẳng quan hệ Trung - Nhật tiếp tục leo thang sau phát biểu gây tranh cãi về Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Theo thông tin đăng tải trên trang web của Cục Hàng hải Trung Quốc, Cục Hàng hải Diêm Thành đã ban hành cảnh báo hàng hải, cho biết từ 0h đến 24h các ngày 17-19/11, lực lượng quân sự Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận bắt đạn thật tại một phần khu vực trung tâm biển Hoàng Hải và cấm mọi tàu thuyền ra vào khu vực này.

Khu vực tập trận được thông báo nằm gần vùng biển chồng lấn giữa Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là vùng biển có tính nhạy cảm chiến lược cao, không chỉ tác động tới Bắc Kinh và Seoul mà còn có thể tạo thêm sức ép đối với Nhật Bản cũng như lực lượng quân đội Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản hôm 11/11 cho biết trên nền tảng X rằng ba tàu hải quân Trung Quốc đã di chuyển về phía đông trên vùng biển gần tỉnh Kagoshima, đi qua eo biển Osumi để ra Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên các tàu chiến Trung Quốc đi qua khu vực này kể từ sau phát ngôn gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản.

Song song với thông báo tập trận, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/11 đã ra thông báo cho biết bầu không khí giao lưu giữa nhân dân hai nước Trung – Nhật đang xấu đi và khuyến cáo công dân Trung Quốc hạn chế tới Nhật Bản trong thời gian gần đây.

Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc như China Southern Airlines (CZ), Air China (CA), China Eastern Airlines (MU), Hainan Airlines (HU) và Sichuan Airlines (3U) sau đó cũng thông báo sẽ hỗ trợ hủy hoặc đổi miễn phí các vé máy bay đến Nhật Bản cho hành khách bị ảnh hưởng.

Giới quan sát nhận định việc Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Hải, cùng với những điều chỉnh về lập trường và chính sách của Nhật Bản, có nguy cơ làm tăng rủi ro va chạm ngoài ý muốn nếu các bên không duy trì kênh đối thoại và kiểm soát khủng hoảng hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng, đồng thời thúc đẩy các cơ chế tham vấn và hợp tác an ninh, nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và tự do hàng hải tại các vùng biển then chốt trong khu vực.