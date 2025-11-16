Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc tập trận tại vùng biển nhạy cảm ở Hoàng Hải

  • Chủ nhật, 16/11/2025 11:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trung Quốc ngày 15/11 thông báo sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực nhạy cảm ở trung tâm biển Hoàng Hải vào tuần tới.

Ảnh tư liệu về một cuộc tập trận của PLA. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Trung Quốc đưa ra thông báo trên trong bối cảnh căng thẳng quan hệ Trung - Nhật tiếp tục leo thang sau phát biểu gây tranh cãi về Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Theo thông tin đăng tải trên trang web của Cục Hàng hải Trung Quốc, Cục Hàng hải Diêm Thành đã ban hành cảnh báo hàng hải, cho biết từ 0h đến 24h các ngày 17-19/11, lực lượng quân sự Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận bắt đạn thật tại một phần khu vực trung tâm biển Hoàng Hải và cấm mọi tàu thuyền ra vào khu vực này.

Khu vực tập trận được thông báo nằm gần vùng biển chồng lấn giữa Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là vùng biển có tính nhạy cảm chiến lược cao, không chỉ tác động tới Bắc Kinh và Seoul mà còn có thể tạo thêm sức ép đối với Nhật Bản cũng như lực lượng quân đội Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản hôm 11/11 cho biết trên nền tảng X rằng ba tàu hải quân Trung Quốc đã di chuyển về phía đông trên vùng biển gần tỉnh Kagoshima, đi qua eo biển Osumi để ra Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên các tàu chiến Trung Quốc đi qua khu vực này kể từ sau phát ngôn gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản.

Song song với thông báo tập trận, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/11 đã ra thông báo cho biết bầu không khí giao lưu giữa nhân dân hai nước Trung – Nhật đang xấu đi và khuyến cáo công dân Trung Quốc hạn chế tới Nhật Bản trong thời gian gần đây.

Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc như China Southern Airlines (CZ), Air China (CA), China Eastern Airlines (MU), Hainan Airlines (HU) và Sichuan Airlines (3U) sau đó cũng thông báo sẽ hỗ trợ hủy hoặc đổi miễn phí các vé máy bay đến Nhật Bản cho hành khách bị ảnh hưởng.

Giới quan sát nhận định việc Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Hải, cùng với những điều chỉnh về lập trường và chính sách của Nhật Bản, có nguy cơ làm tăng rủi ro va chạm ngoài ý muốn nếu các bên không duy trì kênh đối thoại và kiểm soát khủng hoảng hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng, đồng thời thúc đẩy các cơ chế tham vấn và hợp tác an ninh, nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và tự do hàng hải tại các vùng biển then chốt trong khu vực.

Tàu Thần Châu phóng sớm bất thường

Sau khi tàu Thần Châu-20 bị hư hại trong lúc neo đậu tại Thiên Cung, Trung Quốc quyết định phóng Thần Châu-22 sớm 6 tháng để đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động trạm vũ trụ.

4 giờ trước

Hàng loạt giải chạy ở Trung Quốc bị đình chỉ

Sau nhiều năm phát triển nóng, hàng loạt giải chạy trên khắp Trung Quốc đang bị hủy hoặc thu hẹp quy mô. Giới chức Trung Quốc gấp rút siết việc tổ chức các giải chạy vì năng lực quản lý không đáp ứng thực tế triển khai.

6 giờ trước

Bên trong canh bạc nghìn tỷ USD của vùng Vịnh

Với nguồn năng lượng và tài chính dồi dào, các quốc gia vùng Vịnh giàu có ở Trung Đông đang nỗ lực vươn lên thành trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tiếp theo.

8 giờ trước

https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-tap-tran-tai-vung-bien-nhay-cam-o-hoang-hai-post1246249.vov

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh

căng thẳng Biển Hoàng Hải Trung Quốc tập trận tập trận đạn thật Hoàng Hải Trung Quốc Trung Quốc Nhật Bản quân sự Hoàng Hải Đài Loan Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Trung Quốc Nhật Bản biển Hoàng Hải Trung Quốc Đài Loan an ninh khu vực tự do hàng hải

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Elon Musk ban het nha, song trong can ho mini 50.000 USD hinh anh

Elon Musk bán hết nhà, sống trong căn hộ mini 50.000 USD

4 giờ trước 09:30 16/11/2025

0

Dù sở hữu gần nửa nghìn tỷ USD, Elon Musk chọn lối sống tối giản, bán toàn bộ bất động sản cá nhân và thuê căn nhà nhỏ gần bãi phóng SpaceX, khẳng định ưu tiên công việc hơn sự xa hoa.

Hai bien so tu My quyet dinh gia vang nam 2026 hinh anh

Hai biến số từ Mỹ quyết định giá vàng năm 2026

4 giờ trước 09:08 16/11/2025

0

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định triển vọng giá vàng trong năm 2026 sẽ xoay quanh diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Chu ky 'bat thuong' cua ong Trump hinh anh

Chữ ký 'bất thường' của ông Trump

5 giờ trước 08:35 16/11/2025

0

Loạt lệnh ân xá mới của ông Trump gây tranh cãi khi xuất hiện những chữ ký gần như trùng khớp, buộc Bộ Tư pháp phải thay thế văn bản và giải thích đây chỉ là lỗi kỹ thuật.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý