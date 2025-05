Trung Quốc tăng vọt xuất khẩu sang Đông Nam Á và châu Âu

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vượt xa kỳ vọng trong tháng 4, nhờ đơn hàng từ các nước Đông Nam Á và châu Âu, phần nào bù đắp cho sự sụt giảm nghiêm trọng trong thương mại với Mỹ.

Lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 4 đã giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm gần 14%. Ảnh: WSJ.

Số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 9/5 cho thấy xuất khẩu trong tháng 4 tính theo USD đã tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức dự báo tăng 1,9% của cuộc khảo sát do Reuters thực hiện.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu chỉ giảm nhẹ 0,2%, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 5,9% từ giới phân tích.

Riêng với thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu cũng giảm gần 14%, theo tính toán của CNBC từ dữ liệu chính thức.

Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ thuế quan mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng, với mức thuế lên tới 145% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Để đáp trả, Bắc Kinh cũng công bố mức thuế 125% đối với hàng hóa từ Mỹ, dù cả hai nước đã tìm cách giảm tác động kinh tế bằng việc miễn trừ một số mặt hàng thiết yếu.

Tuy nhiên, sự sụt giảm tại thị trường Mỹ đã phần nào được bù đắp bởi sự gia tăng mạnh mẽ trong xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á và châu Âu.

Xuất khẩu sang khối ASEAN trong tháng 4 đã tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái - cao hơn nhiều so với đà tăng 11,6% ghi nhận trong tháng 3. Trong đó, Indonesia và Thái Lan là hai thị trường tăng trưởng mạnh nhất, lần lượt đạt 37% và 28%.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu tăng 8,3%, dù nhập khẩu từ khối này lại giảm sâu 16,5%.

Zhiwei Zhang, Chủ tịch kiêm Chuyên gia kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, nhận định sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4 của Trung Quốc có một phần đến từ các hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết trước khi các biện pháp thuế mới được công bố. Do đó, ông cảnh báo dữ liệu thương mại có khả năng sẽ yếu đi trong những tháng tới.

Chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách thị trường Trung Quốc tại Ngân hàng ANZ Raymond Yeung cũng cho biết lưu lượng tàu container từ Trung Quốc tới Mỹ đã giảm mạnh vào cuối tháng 4, cho thấy tác động trực tiếp từ hàng rào thuế quan đang lan rộng.

Trước tình hình này, Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp kích thích kinh tế như nới lỏng tiền tệ và hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm hạn chế thiệt hại do chiến tranh thương mại.

Tuy nhiên, các chỉ báo kinh tế cho thấy áp lực vẫn rất lớn. Hoạt động sản xuất trong tháng 4 đã rơi xuống mức thấp nhất trong 16 tháng, chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới giảm về mức đáy kể từ tháng 12/2022, và tình trạng cắt giảm việc làm lan rộng.

Goldman Sachs ước tính rằng Trung Quốc có thể mất tới 16 triệu việc làm, tương đương khoảng 2% lực lượng lao động liên quan đến lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu sang Mỹ.

Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Cuộc đối thoại được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Laura Wang - Chiến lược gia cổ phiếu tại Morgan Stanley - đánh giá rằng nếu thuế quan được hạ nhiệt, điều này sẽ là cú hích tích cực cho thị trường chứng khoán Trung Quốc, nhưng cũng lưu ý tiến trình đàm phán sẽ còn kéo dài và không tránh khỏi những thời điểm khó khăn.

Hiện, thị trường tài chính Trung Quốc phản ứng khá thận trọng. Chỉ số CSI 300 giảm nhẹ 0,23% trong phiên giao dịch cuối tuần. Đồng nhân dân tệ giao dịch ở nước ngoài ổn định ở mức 7,2483 đổi 1 USD .

Ngày 10/5 tới, Trung Quốc sẽ công bố số liệu lạm phát tiêu dùng. Giới chuyên gia dự báo chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,1% và chỉ số giá sản xuất giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.