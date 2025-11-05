Trung Quốc tạm ngừng thuế bổ sung 24% với hàng Mỹ

|
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.
Hội đồng Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 5/11 xác nhận sẽ tạm dừng áp mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trong vòng một năm, song vẫn duy trì mức thuế 10% hiện hành. Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước, Reuters đưa tin.
Cơ quan này đồng thời cho biết Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới - sẽ dỡ bỏ một phần thuế nhập khẩu, lên tới 15%, đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ kể từ ngày 10/11.
