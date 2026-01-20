Trung Quốc phát triển hơn 10 loại vũ khí chiến tranh lượng tử

Quân đội Trung Quốc cho biết đang ứng dụng điện toán và cảm biến lượng tử để phát triển các công cụ tác chiến mạng mới, nhằm nâng cao khả năng thu thập tình báo và kiểm soát chiến trường.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết đang thử nghiệm hơn 10 công cụ tác chiến mạng lượng tử. Ảnh: Tân Hoa xã.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết đang phát triển hơn 10 công cụ tác chiến mạng dựa trên công nghệ lượng tử, trong đó nhiều hệ thống đã được đưa vào thử nghiệm trong các nhiệm vụ tiền tuyến, nhằm phục vụ thu thập và xử lý thông tin tình báo quân sự có giá trị cao.

Theo Nhật báo Khoa học và Công nghệ - cơ quan ngôn luận chính thức của giới khoa học và công nghệ Trung Quốc - các công cụ nói trên được thiết kế để khai thác dữ liệu từ không gian mạng công cộng, hỗ trợ hoạt động trinh sát và phân tích tình báo trong môi trường tác chiến hiện đại.

Dự án do một phòng thí nghiệm siêu máy tính trực thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc chủ trì, tập trung vào việc kết hợp điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử.

Các chỉ huy PLA kỳ vọng điện toán lượng tử sẽ cho phép xử lý khối lượng dữ liệu chiến trường khổng lồ chỉ trong thời gian rất ngắn, qua đó nâng cao hiệu quả ra quyết định và phân bổ nguồn lực tác chiến.

Bên cạnh đó, công nghệ cảm biến và định vị lượng tử được cho là có tiềm năng tăng cường năng lực phòng không, đặc biệt trong việc phát hiện các mục tiêu tàng hình mà hệ thống radar truyền thống gặp khó khăn. Các ứng dụng dẫn đường chính xác cao, có khả năng chống gây nhiễu hoặc đánh lừa tín hiệu, cũng đang được nghiên cứu phát triển.

Một sĩ quan PLA giấu tên cho biết “tốc độ” và “khả năng thích ứng” là những yếu tố then chốt trong quá trình phát triển vũ khí mạng thế hệ mới. Theo sĩ quan này, việc hình dung sớm hình thái của các cuộc chiến tranh tương lai là điều kiện tiên quyết để thiết kế các hệ thống tác chiến hiệu quả.

Ông Liu Wei, nhà nghiên cứu thuộc Lực lượng Hỗ trợ Thông tin của PLA, cho biết nhóm nghiên cứu đang hướng tới việc xây dựng những mô hình nhận thức chiến trường mới, lấy an ninh mạng và công nghệ thông tin làm nền tảng.

Các nhà khoa học đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng tiền tuyến nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế, đồng thời tổng hợp dữ liệu thu thập trong thời gian dài để xây dựng bản đồ tình huống thống nhất.

Theo bài báo, đơn vị nghiên cứu đã tận dụng các nền tảng dịch vụ công cộng có khả năng tích hợp đa lĩnh vực, qua đó đẩy nhanh việc theo dõi động, phân tích kết quả và đưa các công nghệ tiên tiến vào ứng dụng thực tiễn.

Giới quan sát cho rằng việc PLA công khai thông tin về các dự án chiến tranh lượng tử phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và môi trường an ninh, đồng thời chuẩn bị cho các hình thái xung đột trong tương lai, nơi ưu thế thông tin và công nghệ được xem là yếu tố then chốt.