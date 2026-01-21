Trung Quốc nói sẵn sàng trở thành thị trường của thế giới

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong khẳng định Trung Quốc chưa bao giờ cố tình theo đuổi thặng dư thương mại và sẵn sàng trở thành “thị trường của thế giới”.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong phát biểu tại WEF Davos. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra sau khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới ghi nhận mức thặng dư thương mại kỷ lục.

Trong bài phát biểu ngày 20/1, ông Hà Lập Phong khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tận dụng “thị trường siêu lớn” của mình và mở rộng nhập khẩu “mạnh mẽ hơn nữa”.

“Chúng tôi không chỉ sẵn sàng là công xưởng của thế giới, mà còn muốn trở thành thị trường của thế giới một cách tha thiết hơn”, ông nói.

Năm ngoái, thị trường rộng lớn trong nước đã giúp Trung Quốc vượt qua những thách thức từ chính sách thương mại thất thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc phụ thuộc vào xuất khẩu đã tạo ra tình trạng dư thừa công suất sản xuất, khiến nước này vấp phải phản ứng từ các quốc gia muốn bảo vệ ngành sản xuất trong nước của họ.

Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu phái đoàn Chính phủ Trung Quốc tham dự WEF Davos năm nay, nơi quy tụ khoảng 2.900 đại biểu, bao gồm Tổng thống Trump và nhiều nguyên thủ quốc gia khác, cùng các lãnh đạo công nghệ và tài chính hàng đầu.

Thông điệp của ông Hà cũng nhấn mạnh Trung Quốc là một đối tác thương mại và đầu tư "đáng tin cậy", trong bối cảnh các chính sách thuế quan thất thường và mang tính ép buộc của Washington đang gây ra những xáo trộn lớn đối với cả đối thủ lẫn đồng minh.

“Những hành vi đơn phương và thỏa thuận thương mại của một số quốc gia rõ ràng đã vi phạm các nguyên tắc và quy tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự kinh tế và thương mại quốc tế”, ông Hà nói, nhưng không nêu đích danh quốc gia nào.

“Trung Quốc là đối tác thương mại của tất cả các nước chứ không phải là đối thủ, và sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội chứ không phải là mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu”, Phó Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Trong nhiều trường hợp, “Trung Quốc muốn mua nhưng bên kia lại không muốn bán”, ông nói, đề cập tới “toàn an ninh hóa” - thuật ngữ Bắc Kinh thường dùng để chỉ các biện pháp hạn chế thương mại mà Mỹ và các đồng minh sử dụng với lý do an ninh quốc gia.

Thông điệp sẵn sàng tăng nhập khẩu và cởi mở với doanh nghiệp nước ngoài đã được đưa ra trong các bài phát biểu trước đây của Bắc Kinh tại Davos.

“Điều đó không mới. Điều chúng tôi quan tâm là các biện pháp sẽ được triển khai sau đó”, lãnh đạo cấp cao của một tổ chức quốc tế nói với Reuters.

Tuần trước, Thủ tướng Canada Mark Carney nhận xét Trung Quốc “dễ dự đoán hơn” Mỹ và, trong một động thái khác với Washington, đã quyết định cắt giảm thuế với xe điện Trung Quốc để đổi lấy việc giảm thuế với hạt cải dầu.