Trung Quốc khẳng định luôn ưu tiên và coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung-Việt.

Chiều 4/2, tại Đại Lễ đường Nhân dân Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh đồng chí Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung-Việt, cũng như truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ; chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm, tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới; vui mừng và đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau khi Đại hội XIV được tổ chức thành công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá cao việc Đại hội XIV bầu ra Ban lãnh đạo khóa mới, đề ra lý luận về đường lối đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, hoàn thành hai mục tiêu “100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình và Thư cảm ơn của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhân dịp đồng chí Tập Cận Bình đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chia sẻ về những kết quả quan trọng của Đại hội XIV, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh đánh giá của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc Đại hội đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với tư tưởng xuyên suốt “Dân là gốc;" xác lập mô hình tăng trưởng mới; kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Đồng chí Lê Hoài Trung chuyển lời chúc mừng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm về những thành tựu phát triển to lớn của Trung Quốc, những quyết sách lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình để Trung Quốc phát triển chất lượng cao, đạt đột phá về khoa học công nghệ, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, phát huy vai trò quan trọng trên các vấn đề phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu, góp phần có trách nhiệm vào duy trì cục diện ổn định của thế giới.

Đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt-Trung thời gian qua dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành trong chặng đường phát triển mới; thông qua tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao để củng cố nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ Việt-Trung.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước quyết tâm và đạt nhận thức chung về việc triển khai các biện pháp cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, nỗ lực đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển thực chất, sâu sắc hơn.

Bày tỏ đánh giá cao những ý kiến của đồng chí Lê Hoài Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung-Việt có truyền thống hữu nghị lâu đời, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước; Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm, bám sát phương châm “16 chữ," tinh thần “4 tốt” và phương hướng “6 hơn."

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc Trung Quốc thông qua Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 15 tại kỳ họp Lưỡng hội tháng 3/2026 sẽ mang lại nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác và phát triển với các nước, trong đó có Việt Nam; mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, khuyến khích hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gửi đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm lời chúc mừng an khang, thịnh vượng.

Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Lưu Hải Tinh nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Hoài Trung thăm Trung Quốc trên cương vị Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm; khẳng định việc Tổng Bí thư hai Đảng cử Đặc phái viên sang thăm, chúc mừng và thông báo kết quả ngay sau mỗi kỳ Đại hội của mỗi Đảng đã trở thành truyền thống rất tốt đẹp, thể hiện tin cậy chính trị cao độ giữa hai Đảng.

Bày tỏ vui mừng thăm Trung Quốc với nhiệm vụ chính là thông báo kết quả của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc đồng hành, gắn kết chặt chẽ, chung tay đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, sâu sắc, thực chất hơn.

Đồng chí Lưu Hải Tinh bày tỏ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai “mục tiêu 100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (trái) và Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh (phải). Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Đồng chí Lưu Hải Tinh nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân luôn sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là đồng chí Tô Lâm đồng hành, không ngừng làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam không ngừng phát triển.

Hai bên nhất trí cho rằng, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt-Trung phát triển tốt đẹp, toàn diện với tin cậy chính trị sâu sắc hơn, hợp tác thực chất đạt nhiều đột phá về chất, giao lưu địa phương và nhân dân sôi động, phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, gần đây nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước; thúc đẩy củng cố nền tảng chính trị thông qua tiếp xúc cấp cao và trao đổi chiến lược; phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt của quan hệ kênh Đảng trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thực chất, tạo đột phá mới trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, với các trọng tâm gồm phát triển cân bằng, bền vững hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản của Việt Nam; thúc đẩy các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ; ưu tiên kết nối đường sắt; đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới; tăng cường hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, qua đó củng cố nền tảng xã hội vững chắc của quan hệ Việt-Trung.

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đồng chí Lưu Hải Tinh khẳng định Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam duy trì phối hợp chặt chẽ, quán triệt nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại kênh Đảng; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận, kinh nghiệm về các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản trị đất nước, nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát huy ưu thế của kênh Đảng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư chất lượng cao, kết nối hạ tầng giao thông và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng đạt nhiều tiến triển tích cực mới.