Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay 17 tháng liên tiếp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) trong kỳ điều chỉnh tháng 10, đánh dấu tháng đi ngang thứ 17 liên tiếp.

Trung Quốc đã duy trì mức lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm ở mức 3% suốt 17 tháng liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa công bố quyết định lãi suất điều hành với việc duy trì lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm ở mức 3%, trong khi kỳ hạn 5 năm cũng giữ nguyên mức 3,5%. Kết quả này cũng trùng khớp với dự báo của các chuyên gia trong cuộc khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện vào thứ Hai vừa qua.

Việc giữ lãi suất cho vay cơ bản ổn định suốt 17 tháng qua cho thấy Trung Quốc đang không "nóng vội" tung thêm các chính sách nới lỏng tiền tệ, nhất là sau khi kết quả GDP quý III ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Theo số liệu mới công bố, nền kinh tế Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng 4,5% trong quý III, vượt kỳ vọng của giới chuyên gia và cao hơn mức tăng trưởng 4,3% của quý liền trước đó. Kết quả khả quan này đã giảm tải áp lực đè nặng với chính phủ khi phải cân nhắc nhanh chóng tung ra các gói hỗ trợ, kích cầu để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, khoảng 4,5-5%.

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng đang cân nhắc các biện pháp cải cách cơ chế định giá khoản vay và nâng cao hiệu quả chính sách tiền tệ để dòng vốn nhập cuộc sâu rộng hơn.

Không chỉ giữ nguyên lãi suất, PBoC đang cân nhắc chuyển đổi lãi suất chính sách chủ chốt sang lãi suất nghiệp vụ mua lại đảo ngược kỳ hạn qua đêm. Động thái này nhằm tối ưu hóa cơ chế truyền dẫn tiền tệ và tạo đà phát triển cho nền kinh tế.

Trong tuyên bố đưa ra vào thứ Hai, Thống đốc PBoc Phan Công Thắng hé lộ kế hoạch cải cách khung định giá cho vay. Theo đó, cơ quan này chuẩn bị ban hành hướng dẫn nhằm dịch chuyển dòng vốn khỏi sự phụ thuộc đơn thuần vào lãi suất cơ bản (LPR), hướng tới các biện pháp định giá đa dạng hơn.

Cụ thể, các doanh nghiệp lớn, có tiềm năng tài chính vững vàng sẽ có quyền linh hoạt lựa chọn giữa lãi suất mua lại đảo ngược qua đêm hoặc lãi suất cho vay cơ bản (LPR) làm tham chiếu cho các khoản vay có lãi suất thả nổi.

Bên cạnh đó, lãi suất qua đêm cũng có thể là tham chiếu, làm thước đo định giá thay thế trái phiếu và các công cụ phái sinh.