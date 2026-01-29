Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Trung Quốc cảnh cáo các nỗ lực kiềm chế của Mỹ 'chắc chắn thất bại'

  • Thứ năm, 29/1/2026 21:35 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2026 của Mỹ nêu rõ mục tiêu "răn đe Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng sức mạnh, không phải đối đầu". Đáp trả tuyên bố này, Bắc Kinh khẳng định mọi âm mưu ngăn chặn Trung Quốc đều "chắc chắn thất bại".

Trung Quoc anh 1

Quốc kỳ Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 29/4/2020. Ảnh: Reuters.

Theo Channel News Asia, ngày 29/1, Bắc Kinh khẳng định mọi nỗ lực kiềm chế Trung Quốc đều "chắc chắn thất bại". Tuyên bố này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc công bố chiến lược ưu tiên kiềm chế Bắc Kinh nhưng vẫn duy trì quan hệ tôn trọng trong năm nay.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Giang Tân cho rằng “thực tế đã chứng minh mọi âm mưu nhằm kiềm chế hay ngăn chặn Trung Quốc đều không thể thành công”.

Tuy nhiên, Bắc Kinh “sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ” để thúc đẩy quan hệ song phương, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 4 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2026 của Mỹ, được công bố tuần trước, nêu rõ Washington sẽ “răn đe Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng sức mạnh, không phải đối đầu”.

Đây được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý so với các chiến lược trước đó của Lầu Năm Góc, khi văn kiện mới sử dụng giọng điệu mềm mỏng hơn đối với các đối thủ truyền thống như Trung Quốc và Nga.

Trong khi đó, bản Chiến lược Quốc phòng Quốc gia trước, được ban hành dưới thời Tổng thống Joe Biden, từng mô tả Trung Quốc là thách thức quan trọng nhất đối với Mỹ. Văn kiện mới kêu gọi duy trì “quan hệ tôn trọng” với Bắc Kinh, đồng thời không đề cập đến Đài Loan.

Tuy vậy, Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2026 của Mỹ vẫn tái khẳng định kế hoạch của Washington nhằm xây dựng một “hệ thống phòng thủ mạnh mẽ” dọc theo Chuỗi đảo thứ nhất (chuỗi quần đảo lớn đầu tiên ở Thái Bình Dương tính từ bờ biển lục địa Đông Á), bao gồm Nhật Bản và Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Mỹ “chấm dứt việc nói một đằng làm một nẻo trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ “kiên quyết bảo vệ” những lợi ích này.

An Hòa

