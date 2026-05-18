Trung Nguyên Legend lan tỏa năng lượng phụng sự, kiến quốc

Trung Nguyên Legend vinh dự được đồng hành trong nhiều chương trình ý nghĩa của Bộ Quốc phòng, góp phần lan tỏa năng lượng sáng tạo và ý chí, khát vọng phụng sự, kiến quốc.

Đồng hành phụng sự năng lượng sáng tạo đến cộng đồng quốc tế

Vừa qua, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ "mũ nồi xanh" của Việt Nam ở Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) pha chế ly cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend mời những người đồng nghiệp quốc tế thưởng thức được đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam đăng tải trên mạng xã hội, đã lan tỏa rộng rãi, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng và bạn bè quốc tế. Đây là một hoạt động Trung Nguyên Legend vinh dự được đồng hành cùng đài Truyền hình Quốc phòng Việt Nam - cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong đầu năm 2026, nhằm kết nối từ biên giới đến hải đảo, từ Việt Nam ra thế giới với niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập quốc tế.

Các cán bộ, chiến sỹ Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan trải nghiệm cà phê Trung Nguyên Legend, lan tỏa văn hóa, tinh thần cà phê Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Theo đó, các sản phẩm cà phê năng lượng của Trung Nguyên Legend được gửi tặng các cán bộ, chiến sỹ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Không chỉ là món quà văn hóa, tinh thần Việt Nam gửi đến thao trường châu Phi xa xôi đầy nắng gió, Trung Nguyên Legend còn góp phần tiếp thêm năng lượng sáng tạo, tỉnh thức mạnh mẽ và kết nối cho các cán bộ, chiến sỹ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại môi trường khắc nghiệt, nhiều thử thách.

Cà phê Trung Nguyên Legend tiếp năng lượng tỉnh thức đến các chiến sỹ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Trong nhiều năm qua, Trung Nguyên Legend được đồng hành phục vụ các chiến sỹ hải quân Việt Nam làm nhiệm vụ tại Trường Sa, cũng như trong nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu quân sự, hải quân của Bộ Quốc phòng như: Hội thao quân sự Quốc tế - Army Games tại Liên bang Nga, Diễn tập Hải quân đa phương Milan tại Ấn Độ, hoạt động giao lưu quân sự quốc tế của hải quân nhân dân Việt Nam với chiến hạm nước ngoài…

Cà phê G7 tạo ấn tượng đặc biệt với các đại biểu, khách tham quan trong không gian triển lãm của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021 ở Liên bang Nga. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

Tại các chương trình này, những sản phẩm cà phê G7 của Trung Nguyên Legend được chọn phục vụ các đoàn đại biểu, khách quốc tế, tạo ấn tượng đặc biệt và trở thành “món quà cà phê ngoại giao” kết nối văn hóa với bạn bè quốc tế. Hình ảnh các sĩ quan, thủy thủ quốc tế thích thú trải nghiệm cà phê sữa đá Việt Nam, hay ly cà phê Việt được phục vụ tại thao trường quân sự quốc tế đã góp phần kết nối tinh thần hữu nghị, giao lưu văn hóa Việt Nam và các nước.

Cà phê Trung Nguyên Legend được chọn phục vụ các sĩ quan, thủy thủ quốc tế tại Diễn tập Hải quân đa phương Milan 2024. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

Các thủy thủ trên hộ vệ hạm HMCS Calgary Canada bày tỏ sự thích thú khi trải nghiệm pha chế và thưởng thức hương vị đặc biệt của cà phê sữa đá Việt Nam cùng các sản phẩm cà phê Trung Nguyên.

Đặc biệt, tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 - sự kiện quy mô quốc tế chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, duy nhất mô hình Trung Nguyên E-Coffee của tập đoàn Trung Nguyên Legend được Bộ Quốc phòng đặc biệt chọn giữa hàng nghìn thương hiệu cà phê để mang đến những ly cà phê năng lượng tuyệt hảo và trải nghiệm cà phê khác biệt, đặc biệt cho đoàn đại biểu, khách mời trong nước, quốc tế.

Vinh dự được chọn phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam (năm 2024), Trung Nguyên Legend đem đến trải nghiệm đặc biệt cho các đại biểu, quan khách về cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam.

Đặc biệt, những sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend cũng được Bộ Quốc phòng chọn làm quà tặng ngoại giao thể hiện tinh thần sáng tạo, mạnh mẽ và năng động của Việt Nam gửi đến bạn bè quốc tế. Với những đóng góp tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Trung Nguyên Legend vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận những đóng góp của thương hiệu trong việc thúc đẩy hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Lan tỏa ý chí và khát vọng phụng sự, kiến quốc

Cùng vinh dự được đồng hành trong chương trình cộng đồng, đối ngoại và giao lưu quốc tế, Trung Nguyên Legend tự hào nhận sự ủng hộ và tạo điều kiện của Bộ Quốc phòng trong các hoạt động lan tỏa ý chí và khát vọng phụng sự, kiến quốc đến thanh niên, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ trên cả nước.

Nổi bật trong đó là “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012, đã liên tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Bộ Quốc phòng.

Được sự đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện của Bộ Quốc phòng, Hành trình Từ Trái Tim tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đổi đời tại nhiều đơn vị quân đội, hải quân, học viện, nhà trường quân đội trên khắp cả nước… góp phần hun đúc khát vọng lớn và tinh thần phụng sự đất nước.

Bền bỉ suốt 14 năm nỗ lực nhằm góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam giàu khát vọng lớn, chí hướng lớn và tinh thần phụng sự đất nước, Hành trình Từ Trái Tim đã đến với các thư viện địa phương, nhà văn hoá, cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, trường đại học - cao đẳng, khối quân đội trên cả nước, từ đồng bằng, thành thị đến nông thôn, kênh rạch chằng chịt, các vùng sâu, núi cao và biển đảo xa xôi nhất của tổ quốc…

Cùng sự đồng hành của nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức xã hội như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp… Hành trình từ Trái Tim nhận được sự phối hợp của Bộ Quốc phòng - Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thực hiện nhiều chuyến đi lan tỏa ý chí, khát vọng phụng sự, kiến quốc đến các cán bộ, chiến sỹ, người dân nơi biên giới, hải đảo trên mọi miền Tổ quốc.

Hành trình Từ Trái Tim vinh dự nhận sự đồng hành của Bộ Quốc phòng thực hiện nhiều chuyến đi lan tỏa tri thức, ý chí và khát vọng phụng sự, kiến quốc đến các cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên cả nước.

Từ vùng biển đảo xa xôi như Vân Đồn, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cam Ranh, Côn Đảo, Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Sơn,… đến đồn biên phòng tại khu vực rừng núi biên giới có địa hình đặc biệt khó khăn, hiểm trở như: Tuy Đức, Chiềng Sơn, Mường Lèo, Na Cô Sa, Leng Su Sìn, Ka Lăng, Sì Lờ Lầu, Y Tý, Pha Long...cũng như học viện, nhà trường và đơn vị quân đội như Sư đoàn Bộ binh 5, Học viện Hải quân, Học viện Lục quân, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Vùng 5 Hải quân…những cuốn sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời gồm: Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - tất cả là thử thách, Khuyến học cùng nhiều phần quà thiết thực được Hành trình Từ Trái Tim trao tận tay cán bộ, chiến sĩ, bộ đội và thanh thiếu niên vùng cao, đã tiếp sức sức mạnh, niềm tin tự lực, tự cường và khát vọng lớn xây dựng đất nước hùng cường.

Những cuốn sách của Hành trình Từ Trái Tim được trao tặng góp phần mang đến hành trang để cán bộ, chiến sĩ vận dụng vào thực tiễn công tác, xây dựng đất nước.

Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 6, Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục phối hợp cùng Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng đến với biển đảo Trường Sa, tiếp tục nối dài hành trình tri thức và khát vọng kiến quốc đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được sự phối hợp của Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng, dự kiến tháng 6, Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục đến với Trường Sa, mang theo khát vọng phụng sự, kiến quốc đến vùng biển đảo của Tổ quốc.



Tự hào được Bộ Quốc phòng đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện trong hoạt động cộng đồng ý nghĩa, Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa năng lượng sáng tạo, tinh thần phụng sự và những giá trị tốt đẹp của cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam đến cộng đồng trong nước và quốc tế; góp phần hiện thực hóa hành trình 30 năm bền bỉ phụng sự vì một Việt Nam phát triển, hùng cường và thịnh vượng.