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Trứng khủng long, quan tài Ai Cập trong một thư viện tư

  • Thứ hai, 6/7/2026 16:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thư viện tư nhân Walker về Lịch sử Trí tưởng tượng của nhân loại chứa khoảng 30.000 cuốn sách cũng như bản đồ, biểu đồ, tác phẩm nghệ thuật và nhiều hiện vật quý.

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Được Jay Walker dày công sưu tầm và ra mắt năm 2002, thư viện Lịch sử Trí tưởng tượng của con người (Mỹ) tôn vinh sự sáng tạo, tinh thần khám phá và trí tưởng tượng của con người. Thư viện có kiến trúc độc đáo, khoảng 30.000 đầu sách, hàng nghìn bản đồ, bản khắc, bản thảo, tranh vẽ cùng nhiều hiện vật cấp bảo tàng từ cổ đại đến hiện đại. Ảnh: walkerdigital.
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Một trong những hiện vật gây ấn tượng nhất tại thư viện là bộ xương hoàn chỉnh của một con khủng long săn mồi non. Ảnh: walkerdigital.
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Một ổ trứng khủng long hóa thạch tại thư viện. Ảnh: walkerdigital.
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Chiếc quan tài bằng gỗ của Ai Cập (khoảng năm 1800 trước Công nguyên). Đây là minh chứng cho bước tiến của con người trong việc ghi chép thông tin và lưu giữ ký ức. Các ký tự hình học và hệ thống ký tự tâm linh trên quan tài Ai Cập đại diện cho nỗ lực dùng biểu tượng để kết nối thế giới hữu hình với cõi vĩnh hằng. Ảnh: walkerdigital.
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Bức tranh thu nhỏ do một họa sĩ vẽ tại chỗ về một trong những trận đánh của Napoléon (một trong loạt tranh được Napoléon đặt hàng). Ảnh: walkerdigital.
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Hình minh họa giải phẫu cơ thể người với kích thước thật của bác sĩ, nhà giải phẫu học Mascagni, được vẽ tay vào năm 1806. Ảnh: walkerdigital.
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Bản sao lưu gốc của vệ tinh nhân tạo đầu tiên được phóng vào không gian, Sputnik 1, năm 1957. Ảnh: mattboegner.

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Một thiên thạch có nguồn gốc từ Hỏa tinh rơi vào Trái Đất bởi các cuộc va chạm không gian. Ảnh: mattboegner.
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Một quả địa cầu mô phỏng Mặt Trăng có chữ ký của 10 trong số 12 phi hành gia từng đặt chân lên bề mặt của nó. Ảnh: walkerdigital.

Thiên đường của 'mọt sách'

Ở Đức có hơn 14.000 thư viện với hơn 129 triệu cuốn sách. Ngay cả ở những làng quê nhỏ, hẻo lánh vẫn có thư viện để phục vụ người dân. Nơi đây chính là thiên đường của "mọt sách".

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Đưa các tác phẩm văn học lên sân khấu kịch tại Hội sách Thiếu nhi TP.HCM 2026 mở ra hướng đi mới để nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho thế hệ tương lai.

Nguyễn Phúc

trí tưởng tượng nhân loại walker xương khủng long trứng khủng long Ai Cập Mặt trăng

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