Trứng khủng long, quan tài Ai Cập trong một thư viện tư

Chiếc quan tài bằng gỗ của Ai Cập (khoảng năm 1800 trước Công nguyên). Đây là minh chứng cho bước tiến của con người trong việc ghi chép thông tin và lưu giữ ký ức. Các ký tự hình học và hệ thống ký tự tâm linh trên quan tài Ai Cập đại diện cho nỗ lực dùng biểu tượng để kết nối thế giới hữu hình với cõi vĩnh hằng. Ảnh: walkerdigital.