Trung Bộ tiếp tục hứng mưa lớn kéo dài, Bắc Bộ đón không khí lạnh

Dự báo miền Trung tiếp tục đón đợt mưa lớn kéo dài đến 4/11, trong khi không khí lạnh tăng cường và mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra khắp miền Bắc.

Khi mưa lớn tại Huế và Đà Nẵng vừa tạm ngớt, miền Trung lại chuẩn bị hứng thêm đợt mưa mới, với tâm mưa dịch chuyển ra phía Bắc, tập trung trong 24 giờ tới ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Đợt mưa này có thể kéo dài từ 30/10 đến 4/11. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nguyên nhân do những ngày tới, không khí lạnh hoạt động tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục duy trì qua khu vực Trung Trung Bộ, nhiễu động gió đông trên độ cao 1.500-5.000 m.

Từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng 200-400 mm, tuy nhiên một số điểm có mưa rất to, lượng mưa có thể vượt mức 700 mm.

Từ đêm 31/10 đến hết ngày 1/11, mưa to xảy ra tại Nam Quảng Trị đến TP Huế, lượng mưa dao động 70-150 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn kéo dài đến 4/11. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa có thể trên 150 mm trong 3 giờ, có thể đi kèm các thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các vùng trũng thấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt, đi lại của người dân cũng như gây thiệt hại về tài sản.

Đêm 1/11 và ngày 2/11, Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất, với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm. Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa 50-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, tỉnh Thanh Hóa, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng cũng có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 100 mm.

Chiều tối và đêm cùng ngày, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ mưa rào và dông, lượng mưa dao động ngưỡng 15-30 mm, một số điểm khả năng xảy ra mưa rất to trên 80 mm.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không chỉ miền Trung hứng mưa, khu vực Đông Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa ở nhiều nơi do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông khi không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng tới một số khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.

Từ chiều tối và đêm nay, đợt không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 18-21°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17°C.

Hà Nội cũng có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21°C.