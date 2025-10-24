Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Ông Trump ân xá cho CZ, nhà sáng lập Binance

  • Thứ sáu, 24/10/2025 08:47 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Quyết định ân xá Changpeng Zhao (CZ) của Tổng thống Donald Trump cho thấy nỗ lực củng cố ảnh hưởng với ngành tiền mã hoá và giới đầu tư tài chính số tại Mỹ.

Việc ân xá cho CZ cho thấy quyết tâm thúc đẩy lĩnh vực tiền mã hoá của Tổng thống Trump. Ảnh: Bloomberg.

Nhà Trắng công bố quyết định này ngày 24/10, cho biết đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm “thúc đẩy đổi mới tài chính và xóa bỏ những sai phạm trong quá khứ” của lĩnh vực tiền mã hoá.

Changpeng Zhao, thường được biết đến với biệt danh CZ, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền mã hoá toàn cầu. Ông từ chức giám đốc điều hành Binance năm 2023 sau khi công ty thừa nhận không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả và bị phạt 4,3 tỷ USD. Bản thân Zhao cũng nộp phạt 50 triệu USD và chịu án tù gần 4 tháng.

Trong tuyên bố, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng Zhao “đã bị truy tố trong chiến dịch chống tiền mã hoá dưới thời cựu Tổng thống Biden”. Bà nói thêm rằng mọi lệnh ân xá đều được xem xét kỹ lưỡng.

Trên mạng xã hội X, Zhao bày tỏ biết ơn vì sự ân xá và cảm ơn Tổng thống Trump nhờ duy trì cam kết với công bằng, đổi mới và công lý. Vị tỷ phú khẳng định sẽ nỗ lực để giúp Mỹ trở thành trung tâm của tiền mã hoá toàn cầu.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Binance trước đây không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến Hamas, al-Qaeda và các trang web buôn bán nội dung lạm dụng trẻ em. Dù phải rời vị trí điều hành, CZ vẫn nắm giữ cổ phần lớn tại Binance.

Giới quan sát cho rằng lệnh ân xá hoàn toàn và vô điều kiện này có thể mở đường cho CZ quay lại điều hành Binance, sàn giao dịch mà ông đồng sáng lập năm 2017. Đồng thời, điều này cũng giúp Binance mở rộng hoạt động tại Mỹ trong bối cảnh chính quyền Trump thể hiện lập trường ủng hộ tiền mã hoá.

Theo WSJ, Zhao từng đề cập trong một podcast hồi tháng 5 rằng ông đang tìm kiếm sự khoan hồng từ Nhà Trắng. Hiến pháp Mỹ trao cho tổng thống quyền rộng rãi trong việc ban hành lệnh ân xá, bao gồm xóa bỏ hoặc giảm nhẹ án hình sự liên bang. Trong nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã nhiều lần sử dụng quyền này cho các doanh nhân và giám đốc điều hành trong lĩnh vực tiền mã hoá.

Lĩnh vực crypto là một trong những nguồn ủng hộ tài chính quan trọng cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump trong năm 2024. Ông cam kết sẽ chấm dứt “cuộc đàn áp tiền mã hoá” dưới thời chính quyền Biden.

Năm nay, Binance cũng tham gia hỗ trợ dự án World Liberty Financial, một sáng kiến liên quan đến gia đình Trump. Tháng 5, Binance chấp nhận stablecoin USD1 của dự án này làm phương tiện thanh toán cho khoản đầu tư 2 tỷ USD tại Abu Dhabi.

Trước đó, ông Trump cũng ân xá cho 3 nhà sáng lập sàn BitMEX, người sáng lập chợ đen Silk Road Ross Ulbricht cùng một số doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

CZ khuyên ngừng mua vàng, chuyển sang Bitcoin

Người sáng lập sàn tiền số thế giới chia sẻ đoạn video nhiều người xếp hàng mua vàng và khuyên công chúng nên tìm hiểu về tiền số.

18:31 18/10/2025

CZ lên tiếng về tài sản hàng chục tỷ USD

CZ, nhà sáng lập Binance bác bỏ tin đồn có khối tài sản 87 tỷ USD, khẳng định con số này không chính xác và kêu gọi kiểm chứng nguồn tin trước khi lan truyền.

19:05 7/10/2025

CEO Binance bất ngờ tới Việt Nam

Richard Teng là lãnh đạo tiếp theo của sàn tiền số làm việc tại Việt Nam, sau lần xuất hiện của CZ vào 2022.

09:10 15/7/2025

Minh Hoàng

CZ được ân xá Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa Donald Trump CZ Binance Ân xá Tiền mã hoá

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Hang do choi thang kien Elon Musk hinh anh

Hãng đồ chơi thắng kiện Elon Musk

17 phút trước 17:30 24/10/2025

0

Công ty SpaceX của Elon Musk đã thừa nhận hành vi xâm phạm tài sản của CAH, nhưng chi phí xét xử vượt quá số tiền thắng kiện hãng thu về được.

Se khong co iPhone 19? hinh anh

Sẽ không có iPhone 19?

2 giờ trước 15:31 24/10/2025

0

Thay vì ra mắt iPhone 19, Apple có thể lên thẳng iPhone 20 vào năm 2027 để kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng máy này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý