Ông Trump ân xá cho CZ, nhà sáng lập Binance

Quyết định ân xá Changpeng Zhao (CZ) của Tổng thống Donald Trump cho thấy nỗ lực củng cố ảnh hưởng với ngành tiền mã hoá và giới đầu tư tài chính số tại Mỹ.

Việc ân xá cho CZ cho thấy quyết tâm thúc đẩy lĩnh vực tiền mã hoá của Tổng thống Trump. Ảnh: Bloomberg.

Nhà Trắng công bố quyết định này ngày 24/10, cho biết đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm “thúc đẩy đổi mới tài chính và xóa bỏ những sai phạm trong quá khứ” của lĩnh vực tiền mã hoá.

Changpeng Zhao, thường được biết đến với biệt danh CZ, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền mã hoá toàn cầu. Ông từ chức giám đốc điều hành Binance năm 2023 sau khi công ty thừa nhận không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả và bị phạt 4,3 tỷ USD . Bản thân Zhao cũng nộp phạt 50 triệu USD và chịu án tù gần 4 tháng.

Trong tuyên bố, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng Zhao “đã bị truy tố trong chiến dịch chống tiền mã hoá dưới thời cựu Tổng thống Biden”. Bà nói thêm rằng mọi lệnh ân xá đều được xem xét kỹ lưỡng.

Trên mạng xã hội X, Zhao bày tỏ biết ơn vì sự ân xá và cảm ơn Tổng thống Trump nhờ duy trì cam kết với công bằng, đổi mới và công lý. Vị tỷ phú khẳng định sẽ nỗ lực để giúp Mỹ trở thành trung tâm của tiền mã hoá toàn cầu.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Binance trước đây không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến Hamas, al-Qaeda và các trang web buôn bán nội dung lạm dụng trẻ em. Dù phải rời vị trí điều hành, CZ vẫn nắm giữ cổ phần lớn tại Binance.

Giới quan sát cho rằng lệnh ân xá hoàn toàn và vô điều kiện này có thể mở đường cho CZ quay lại điều hành Binance, sàn giao dịch mà ông đồng sáng lập năm 2017. Đồng thời, điều này cũng giúp Binance mở rộng hoạt động tại Mỹ trong bối cảnh chính quyền Trump thể hiện lập trường ủng hộ tiền mã hoá.

Theo WSJ, Zhao từng đề cập trong một podcast hồi tháng 5 rằng ông đang tìm kiếm sự khoan hồng từ Nhà Trắng. Hiến pháp Mỹ trao cho tổng thống quyền rộng rãi trong việc ban hành lệnh ân xá, bao gồm xóa bỏ hoặc giảm nhẹ án hình sự liên bang. Trong nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã nhiều lần sử dụng quyền này cho các doanh nhân và giám đốc điều hành trong lĩnh vực tiền mã hoá.

Lĩnh vực crypto là một trong những nguồn ủng hộ tài chính quan trọng cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump trong năm 2024. Ông cam kết sẽ chấm dứt “cuộc đàn áp tiền mã hoá” dưới thời chính quyền Biden.

Năm nay, Binance cũng tham gia hỗ trợ dự án World Liberty Financial, một sáng kiến liên quan đến gia đình Trump. Tháng 5, Binance chấp nhận stablecoin USD1 của dự án này làm phương tiện thanh toán cho khoản đầu tư 2 tỷ USD tại Abu Dhabi.

Trước đó, ông Trump cũng ân xá cho 3 nhà sáng lập sàn BitMEX, người sáng lập chợ đen Silk Road Ross Ulbricht cùng một số doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng.