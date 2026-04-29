Trục vớt khối thép khổng lồ nghi xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn

Hàng chục cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai dùng các trang thiết bị để trục vớt khối thép khổng lồ nghi là xe tăng bị vùi bên bờ biển Quy Nhơn.

Chiều 29/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng để trục vớt một khối thép lớn, nghi là xe tăng M-41 bị vùi lấp hơn nửa thế kỷ tại bãi biển Quy Nhơn.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin của người dân về việc phát hiện vật thể nghi xác xe tăng, đơn vị tổ chức khảo sát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Bộ Chỉ huy quân sư tỉnh huy động khoảng 30 người, chia làm 3 bộ phận để thực hiện các công việc liên quan đến trục vớt.

Ba bộ phận được phân công gồm: lực lượng cảnh giới, bảo vệ vòng ngoài, kiểm soát không cho người dân và du khách vào khu vực thi công; lực lượng rà phá vật liệu nổ còn sót lại trong và xung quanh xe tăng, bảo đảm an toàn; và lực lượng triển khai cần cẩu, phương tiện chuyên dụng để trục vớt, di chuyển xe về trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Sau khi trục vớt thành công, đơn vị sẽ đánh giá chất lượng phương tiện và báo cáo cấp trên để có hướng xử lý tiếp theo.

Lực lượng công binh rà phá bom mìn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng đang thực hiện các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người dân quanh khu vực phát hiện xác xe tăng.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng quân đội Gia Lai đã trục vớt một số vật thể nghi là đạn của xe tăng.

Như Báo Điện tử VTC News đã thông tin, những ngày qua, du khách và người dân địa phương xôn xao trước hình ảnh một khối thép rỉ sét có hình dạng giống hệt xe tăng trồi lên mặt cát tại bãi biển Quy Nhơn (đoạn đầu đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Vật thể này lộ ra rõ nét đúng ngày thủy triều rút sâu. Hình ảnh sau đó được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ rộng rãi. Quan sát bằng mắt thường, có thể thấy phần lộ thiên bị ăn mòn mạnh bởi nước biển, bám đầy rong rêu và các loại ốc biển.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương, các chuyên gia và người am hiểu lịch sử quân sự tại địa phương nhanh chóng nhận định đây có thể là xác hoặc vỏ của loại xe tăng M-41 Walker Bulldog, loại thiết giáp hạng nhẹ phổ biến nhất mà quân đội Mỹ trang bị cho quân đội chế độ cũ ở miền Nam trong chiến tranh.