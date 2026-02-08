Trực tiếp Liverpool vs Man City

Trận đại chiến giữa Liverpool và Man City tại Anfield hôm 8/2 được xem là tâm điểm của vòng 25 Premier League.

Liverpool gặp Man City trên sân nhà. Ảnh: Reuters.





Liverpool bước vào vòng đấu khi kém Man City tám điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, phong độ gần đây của hai đội lại khá tương đồng khi đều chỉ giành được một chiến thắng trong sáu trận gần nhất tại Premier League.

Sau khởi đầu năm 2026 đầy khó khăn với chuỗi trận hòa liên tiếp cùng thất bại nặng nề trước Bournemouth, Liverpool cuối cùng cũng tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Newcastle 4-1.

Khả năng lội ngược dòng tiếp tục trở thành điểm mạnh của “The Kop”. Kể từ đầu mùa giải 2024/25, Liverpool đã giành được 28 điểm tại Premier League trong những trận bị dẫn trước, thành tích thuộc nhóm cao nhất giải đấu. Hàng công của đội chủ sân Anfield cũng đang có phong độ tốt khi ghi 15 bàn trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Dù vậy, cuộc đua vào nhóm dự Champions League vẫn rất khốc liệt. Liverpool hiện kém MU 2 điểm và kém Chelsea 1 điểm, trong khi Brentford và Sunderland vẫn bám đuổi phía sau.

Erling Haaland vẫn là niềm hy vọng của Man City. Ảnh: Reuters.

Ở phía bên kia, Man City cũng không có phong độ ổn định. Đội bóng của Pep Guardiola vừa bị Tottenham cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước hai bàn. Việc đánh rơi điểm số ở 5/6 trận gần nhất khiến Man City bị Arsenal bỏ xa 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Phong độ sân khách của “The Citizens” cũng đáng lo khi chưa thắng trong 3 chuyến làm khách gần nhất và đều thủng lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận.

Dù vậy, Man City vẫn có cú hích tinh thần khi đánh bại Newcastle 3-1 ở bán kết Cúp Liên đoàn để giành vé vào chung kết gặp Arsenal. Ngoài ra, chiến thắng 3-0 trước Liverpool hồi tháng 11/2025 giúp họ có thêm sự tự tin trong màn tái đấu sắp tới.

Với Liverpool, đây là cơ hội quan trọng để thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua top 5. Còn với Man City, một chiến thắng tại Anfield có thể giúp họ duy trì hy vọng bám đuổi Arsenal.

