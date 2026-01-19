Trực tiếp Bodø/Glimt vs Man City

Trong cái lạnh vùng Bắc Cực, Bodø/Glimt tiếp đón Manchester City đang khát thắng, nơi chênh lệch đẳng cấp và hoàn cảnh khiến đội chủ nhà đối diện một đêm Champions League đầy bất trắc.

Thầy trò Pep Guardiola phải làm khách trên đất Na Uy ở lượt trận này.

Việc Bodø/Glimt chỉ chơi đúng một trận chính thức kể từ đầu tháng 12 khiến họ bước vào màn tiếp đón Manchester City với nhiều bất lợi. Trong khi đó, đội bóng của Pep Guardiola hành quân lên Na Uy với tâm trạng nặng nề sau thất bại 0-2 ở derby Manchester, nhưng cũng mang theo quyết tâm trút giận đúng lúc.

Về mặt cục diện, Bodø/Glimt gần như chạm ngưỡng bị loại ở vòng League phase, UEFA Champions League. Sáu trận đã qua, đại diện Na Uy không thắng (hòa 3, thua 3), trong đó có tới năm trận để lọt lưới từ hai bàn trở lên. Từng gây tiếng vang ở châu Âu nhờ phong độ sân nhà tại Aspmyra, Bodø/Glimt giờ không còn giữ được lợi thế ấy, khi bốn trận sân nhà gần nhất ở cúp châu Âu họ đều không thắng.

Ngược lại, Manchester City bước vào trận đấu với áp lực phải phản ứng. Chuỗi bốn trận không thắng ở Premier League khiến Guardiola cần một cú hích tinh thần, và Champions League là mặt trận phù hợp nhất. Manchester City đang đứng trước cơ hội lớn để kết thúc League phase trong top 8, đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8. Cá nhân Guardiola cũng chỉ còn cách cột mốc lịch sử 25 chiến thắng sân khách tại Champions League cùng một CLB đúng một bước chân.

Lịch sử rõ ràng không ủng hộ Bodø/Glimt. Đây là lần đầu Manchester City chạm trán một đại diện Na Uy, trong khi Bodø/Glimt chưa từng thắng CLB Anh sau sáu lần đối đầu (hòa 1, thua 5). Trận hòa duy nhất ấy đến trước Tottenham ngay trên sân nhà ở mùa giải này, nhưng đó là điểm sáng hiếm hoi trong một chiến dịch nhiều trục trặc.

Những con số thống kê cũng cho thấy hai gam màu trái ngược. Các trận của Bodø/Glimt thường rất “mở”, khi 5/6 trận League phase mùa này có trên 3,5 bàn và 11/12 trận gần nhất ở cúp châu Âu chứng kiến cả hai đội ghi bàn. Ngược lại, Manchester City lại đá khá chặt chẽ gần đây, với 5/6 trận gần nhất khép lại dưới mốc 2,5 bàn thắng.

Về nhân sự, niềm hy vọng lớn nhất của Bodø/Glimt là Jens Petter Hauge, người từng lập cú đúp vào lưới Spurs. Phía Manchester City, tâm điểm vẫn là Erling Haaland trong ngày trở về quê hương, dù anh chỉ ghi một bàn ở bảy trận gần nhất. Manchester City thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng với bảy cầu thủ đội một chấn thương và Bernardo Silva bị treo giò, nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó, đẳng cấp vẫn là khác biệt lớn nhất giữa hai đội.