Trực tiếp Arsenal vs Atletico Madrid

Trận bán kết lượt về Champions League giữa Arsenal và Atletico Madrid rạng sáng 6/5 hứa hẹn sẽ là màn thư hùng căng thẳng tại sân Emirates.

Ở lượt đi trên sân Metropolitano, hai đội đã hòa 1-1 trong trận đấu đầy kịch tính với ba tình huống phạt đền gây tranh cãi. Viktor Gyokeres và Julian Alvarez lần lượt ghi bàn từ chấm 11 m.

Việc rời Tây Ban Nha với một kết quả hòa vẫn mang lại lợi thế nhất định cho Arsenal trước trận lượt về. Đội bóng thành London đang duy trì phong độ ấn tượng khi bất bại tại Champions League mùa này. Nếu tiếp tục không thua, họ sẽ thiết lập kỷ lục mới với 14 trận bất bại tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Phong độ gần đây của Arsenal cũng rất tích cực. Chiến thắng 3-0 trước Fulham giúp “Pháo thủ” củng cố ngôi đầu Premier League, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận đấu quan trọng. Đáng chú ý, Arsenal chỉ thua 1 trong 15 trận sân nhà gần nhất trước các đại diện Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu.

Arsenal đang bất bại ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Bên kia chiến tuyến, Atletico của HLV Diego Simeone cũng cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau giai đoạn sa sút. Dù vừa trải qua một mùa giải không thành công khi thất bại ở cúp quốc nội và hụt hơi trong cuộc đua La Liga, đội bóng thủ đô Madrid vẫn duy trì sự lì lợm quen thuộc tại châu Âu.

Chiến thắng 2-0 trước Valencia ở vòng đấu gần nhất cho thấy chiều sâu đội hình của Atletico. Ngoài ra, họ cũng có thành tích đáng nể khi từng vượt qua 6/10 cặp đấu loại trực tiếp tại châu Âu sau khi hòa lượt đi trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu cũng mang lại sự tự tin cho đại diện Tây Ban Nha, khi họ từng loại Arsenal ở bán kết Europa League mùa 2017/18. Tuy nhiên, Arsenal hiện tại đang thể hiện sự ổn định và bản lĩnh hơn bao giờ hết.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ cao, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, trước một Atletico giàu kinh nghiệm và luôn biết cách tạo bất ngờ, tấm vé vào chung kết vẫn là cuộc chiến khó lường đến phút cuối.

Highlights Arsenal 3-0 Fulham Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.