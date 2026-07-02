Trực thăng Mỹ rơi, một phi công mất tích

Mỹ khẩn trương tìm phi công Mỹ mất tích sau khi trực thăng MH-60S Sea Hawk hạ cánh khẩn cấp xuống biển Ả Rập.

Tờ USA Today dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết, lực lượng này đang tìm kiếm một thành viên tổ bay mất tích sau khi chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk hạ cánh khẩn cấp xuống Biển Ả Rập vào ngày 1/7.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ khu vực Trung tâm/Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk, thuộc biên chế tàu USS George H.W. Bush, đã hạ cánh xuống biển vào khoảng 3h30 sáng (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 1/7.

Hải quân Mỹ không cho biết chiếc trực thăng sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống biển đã được trục vớt hay bị mất hoàn toàn.

Ba thành viên tổ bay đã được tìm thấy và hiện trong tình trạng ổn định trên tàu sân bay.

Thành viên thứ tư vẫn đang mất tích. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Các quan chức Hải quân cho biết "không có dấu hiệu cho thấy tình huống khẩn cấp này do hành động thù địch gây ra".

Một trực thăng MH-60S Sea Hawk của Mỹ trong chuyến bay huấn luyện vào ngày 19/6. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush đã hiện diện tại Trung Đông từ cuối tháng 4 và hiện là một trong hai tàu sân bay Mỹ còn hoạt động trong khu vực. Mặc dù Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, nước này vẫn duy trì một lực lượng quân sự đáng kể tại đây.

Tính đến giữa tháng 5, Chiến dịch Epic Fury đã khiến quân đội Mỹ mất 42 máy bay cánh cố định và trực thăng, theo bản cập nhật gần nhất được báo cáo lên quốc hội Mỹ.

Con số này chưa bao gồm chiếc trực thăng AH-64 Apache của Mỹ bị một UAV của Iran bắn hạ vào đầu tháng 6. Hai thành viên tổ lái trên chiếc trực thăng này đã được giải cứu an toàn.

Vụ việc đó đã dẫn đến việc Mỹ tiến hành các cuộc không kích mà nước này mô tả là nhằm "tự vệ" nhằm vào Iran.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.