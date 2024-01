Trốn truy nã ở Trung Quốc, bị bắt tại Bình Dương

Ngày 17/1, Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Công an Trung Quốc bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối tượng bị bắt là Liu Peiguang (SN 1990, Quốc tịch Trung Quốc) bị Chi cục phát triển kinh tế và Công nghệ, Công an thành phố Liaocheng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc truy nã về tội mua bán người. Từ tháng 6/2016 đến 3/2019, Liu Peiguang và đồng phạm lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của 13 phụ nữ người Việt Nam muốn lấy chồng giàu có người Trung Quốc nên dụ dỗ và đã tổ chức để họ nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc. Liu Peiguang đã bị bắt khi lẩn trốn ở Bình Dương. Tuy nhiên, sau đó, Liu Peiguang không thực hiện lời hứa mà bán tất cả các nạn nhân với giá từ 100-150.000 nhân dân tệ mỗi người cho các đối tượng mua bán người, thu lợi bất chính 1,5 triệu nhân dân tệ. Sau khi bị truy truy nã, Liu Peiguang đã trốn sang Việt Nam và làm việc tại một công ty trên địa bàn thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và bị bắt giữ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng cho Công an TP Liaocheng để xử lý theo thẩm quyền.

