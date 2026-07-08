Trộm xuồng đi đánh bắt thủy sản, bán lấy tiền tiêu xài

Ngô Văn Mười Hai từ Đồng Nai về Vĩnh Long trộm chiếc xuồng cùng toàn bộ ngư cụ, sau đó đi đánh bắt thủy sản bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Mười Hai (SN 1986, trú xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Mười Hai.

Trước đó, đầu tháng 6/2026, do không có việc làm, Ngô Văn Mười Hai rời nhà tới ở nhờ nhà ông K.V.Q tại xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 9/6, do không có tiền tiêu xài, Hai nảy sinh ý định lấy trộm tài sản của ông Q.

Lợi dụng lúc đêm khuya, Hai lấy trộm 1 chiếc xuồng cùng toàn bộ ngư cụ để đi đánh bắt thủy sản trên sông Kinh Đào và các rạch nhỏ thuộc xã Long Vĩnh. Thủy sản đánh bắt được Hai đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 6/7, khi Hai neo đậu xuồng tại một rạch nhỏ thuộc xã Long Vĩnh để lên bờ bán thủy sản, Công an xã Long Vĩnh phát hiện, mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Hai thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.