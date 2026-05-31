Trộm đồng hồ Rolex hơn nửa tỷ, mang bán với giá 150 triệu đồng

Sau chưa đầy 3 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) bắt giữ đối tượng trộm chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 665 triệu đồng khi nghi phạm mang tài sản đi bán.

Tối 29/5, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết bắt giữ Trịnh Duy Mạnh (SN 1995, trú tại xóm 5 Nghi Kim, phường Vinh Hưng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của anh H.H.T (SN 1985, trú tại khối Trung Hợp, phường Trường Vinh) về việc bị mất trộm một chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá khoảng 665 triệu đồng.

Công an lấy lời khai đối với Trịnh Duy Mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án. Sau chưa đầy 3 giờ đồng hồ, Công an phường Trường Vinh đã xác định Trịnh Duy Mạnh là nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Mạnh quanh co, không hợp tác và tìm cách chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai, sau khi lấy trộm chiếc đồng hồ Rolex, Mạnh mang đến một cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Thành Vinh bán với giá 150 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đã thu giữ tang vật là chiếc đồng hồ Rolex và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.