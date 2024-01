Trời lạnh mức nào thì học sinh các nước được nghỉ học?

Giữa tháng 1/2021, trường học các cấp trên toàn tỉnh Huaphan (Lào) tạm thời cho học sinh nghỉ học vì nhiệt độ giảm đến mức 0-1 độ C vào buổi sáng, riêng các trường đại học, cao đẳng vẫn hoạt động bình thường, theo Vientiane Times. Trước đó, vào năm 2018, tỉnh này cũng phải đóng cửa trường học từ ngày 5 đến ngày 9/2 do nhiệt độ giảm sâu xuống mức 3 độ C. Đại diện Sở Giáo dục tỉnh Huaphan cho biết tỉnh phải cho học sinh tạm nghỉ học vì trời rét, nhiều khu vực xuất hiện cả sương mù dày đặc gây cản trở việc di chuyển của giáo viên và học sinh. Ảnh: Adobestock.