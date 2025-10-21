Trợ lý Kluivert: 'Indonesia dự World Cup là thiếu thực tế'

Trợ lý HLV Alex Pastoor chia sẻ về quãng thời gian làm việc tại tuyển quốc gia Indonesia, sau khi hành trình giành vé dự World Cup 2026 của "Tim Garuda" sớm khép lại.

Indonesia vỡ mộng dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Xuất hiện trong chương trình hôm 20/10, Pastoor – trợ lý của HLV Patrick Kluivert – cho biết ông không hề bất ngờ khi cả đội ngũ huấn luyện người Hà Lan bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chấm dứt hợp đồng chỉ sau vài tháng làm việc.

"Chúng tôi đã cố gắng truyền đạt cho các cầu thủ hiểu rõ điều được kỳ vọng. Nhưng rõ ràng, chừng đó là chưa đủ để đánh bại những đội bóng đẳng cấp cao hơn. Việc đội xếp hạng 119 lọt vào World Cup là điều không thực tế", Pastoor chia sẻ.

Đầu năm 2025, Pastoor cùng Denny Landzaat được bổ nhiệm vào ban huấn luyện nhằm hỗ trợ HLV trưởng Kluivert. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại thứ 4 khiến giấc mơ World Cup 2026 của Indonesia tan vỡ.

Pastoor tiết lộ tham vọng của PSSI.

Ông Pastoor nói thêm: “Tôi là người trong nghề đủ lâu nên không thấy ngạc nhiên khi phải rời đi. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là một dự án dài hơi, không chỉ gói gọn trong mục tiêu World Cup. Khi bầu không khí trở nên tiêu cực, bạn phải tự hỏi liệu đó có còn là môi trường phù hợp để tiếp tục làm việc".

Pastoor cũng tiết lộ rằng kế hoạch ban đầu của PSSI gồm 3 mục tiêu chính gồm hướng tới World Cup, phát triển các đội U23 và U20 dưới sự dẫn dắt của Gerald Vanenburg và Frank van Kempen, đồng thời thu hút thêm nguồn cầu thủ tài năng trong quốc gia hơn 280 triệu dân.

“Jordi Cruyff được bổ nhiệm làm cố vấn, Alexander Zwiers giữ vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Nhưng giờ thì tất cả đều phải rời đi", ông nói thêm.

Dù chia tay trong tiếc nuối, Pastoor vẫn dành nhiều tình cảm với nền bóng đá Indonesia: “Người dân ở đó có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt. Ngay từ đầu, họ kỳ vọng rất cao vào chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ hứa hẹn điều gì ngoài việc cố gắng".

Cổ động viên Indonesia gọi tên HLV Shin Tae-yong Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.