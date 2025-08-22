Giảm thiểu những thao tác rườm rà và nguy cơ dẫn đến xao nhãng khi điều khiển phương tiện, trợ lý hỗ trợ lái xe an toàn ngày càng được nhiều người quan tâm và sử dụng rộng rãi.

Báo cáo về việc sử dụng trợ lý giọng nói trên ôtô của Voicebot.ai - chuyên cung cấp thông tin, dữ liệu và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), từng chỉ ra rằng hơn 60% tài xế từng sử dụng trợ lý giọng nói cho biết việc tích hợp trợ lý giọng nói trên xe là một yếu tố để họ cân nhắc mua xe, trong đó 13% chia sẻ đây là một yếu tố quan trọng.

Đứng trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng, nhiều hãng xe lớn như BMW, Lexus, Hyundai… đã tích hợp trợ lý vào các mẫu xe đời mới để mang đến trải nghiệm lái xe ưu việt cho khách hàng.

Cuộc chạy đua trợ lý AI trên ôtô

Tháng 7/2024, BMW ra mắt mẫu BMW X3 trang bị trợ lý giọng nói thế hệ mới BMW Intelligent Personal Assistant (IPA). Phiên bản Lexus LS 2023 cũng được trang bị trợ lý thông minh có thể phản hồi khi nghe kích hoạt “Hey Lexus”, cho phép người lái xe điều khiển các tính năng trên xe bằng giọng nói một cách thuận tiện.

Trong khi đó, Hyundai cũng đưa hệ thống nhận diện giọng nói Dynamic Voice Recognition vào ứng dụng trên các mẫu xe Hyundai Elantra và Elantra Hybrid 2021 tại thị trường Bắc Mỹ nhằm nâng cấp trải nghiệm cho khách hàng, củng cố vị thế tiên phong về công nghệ.

Với việc đưa trợ lý giọng nói vào tích hợp rộng rãi trên ôtô, người lái xe giờ đây không còn phải thực hiện nhiều thao tác vật lý, thay vào đó chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói cho trợ lý để thực hiện các yêu cầu mong muốn như chỉ đường, nghe nhạc, tra cứu thông tin... Điều này giúp nâng cao sự tập trung khi lái xe cũng như giảm thiểu rủi ro tai nạn do mất tập trung.

Ngày càng nhiều người lái xe quan tâm tới trợ lý ôtô.

Tại Việt Nam, người lái xe cũng ngày càng quan tâm tới trợ lý giọng nói. Anh Nguyễn Minh Đức - một người lái xe lâu năm tại Hà Nội - cho biết: “Trước nay khi lái xe, tôi thường xuyên phải dùng điện thoại hoặc thao tác trên màn hình ôtô để thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại như chỉ đường, tra cứu thông tin hay giải trí. Những năm gần đây khi trợ lý trên ôtô trở nên phổ biến hơn, tôi cân nhắc tới tính năng này khi tìm kiếm các mẫu xe mới tiện lợi hơn cho gia đình”.

“Bình dân hóa” trợ lý trên xe hơi cho người Việt

Với một tính năng tưởng chừng “đắt đỏ” chỉ được tích hợp trên các mẫu xe đời mới, thị trường Việt Nam đã có trợ lý nội địa có thể sử dụng rộng rãi và dễ dàng trên mọi mẫu ôtô. Không cần người lái xe phải chuyển đổi qua những mẫu xe mới hiện đại hơn, trợ lý Kiki Auto do người Việt phát triển có thể tải về từ Google Play và sử dụng ngay trên màn hình Android của phương tiện.

Ra mắt từ năm 2020, Kiki Auto tới nay đã có hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng trên ôtô với ước tính cứ 5 xe ôtô đang chạy trên đường ở Việt Nam có 1 xe cài đặt trợ lý này. Khác với những trợ lý nước ngoài tập trung chủ yếu vào tiếng Anh, trợ lý “Make in Việt Nam” có khả năng hiểu sâu tiếng Việt, ngôn ngữ vùng miền và thói quen sử dụng thường ngày của người Việt nên phản hồi nhanh chóng, thực hiện chính xác các câu lệnh của người dùng.

Hai tính năng làm nên thương hiệu của Kiki Auto chính là chỉ đường và nghe nhạc. Trong khi tính năng chỉ đường được triển khai thành công trên những ứng dụng bản đồ quen thuộc nhất với cộng đồng lái xe Việt là Google Maps, Vietmap và Navitel, tính năng nghe nhạc phục vụ thông minh nhu cầu giải trí nhờ tận dụng lợi thế từ nền tảng Zing MP3.

Để phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng, bên cạnh các tính năng cơ bản đang được cung cấp miễn phí gồm dẫn đường, nghe nhạc và tra cứu thông tin, từ tháng 8/2025, Kiki Auto ra mắt bộ tính năng nâng cao có trả phí, phục vụ nhiều hơn nhu cầu chuyên sâu của người dùng.

Bộ tính năng nâng cao Kiki Auto Premium.

Các tính năng nâng cao bao gồm Cảnh báo giao thông, Báo cáo phạt nguội thông minh, Bản tin AI đa chủ đề (ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo) và Sổ địa chỉ cá nhân.

Tính năng Cảnh báo giao thông hiển thị các thông tin giao thông trên đường.

Trong đó, Cảnh báo giao thông hiển thị các thông tin giao thông trên đường như tốc độ giới hạn tối đa, camera giao thông, các biển báo cấm dừng đỗ, cấm rẽ… Tính năng hỗ trợ người lái xe nắm bắt các thông tin giao thông khi di chuyển đến một khu vực không quá quen thuộc, giúp tránh vi phạm giao thông và bị phạt nguội.

Tính năng Báo cáo phạt nguội thông minh tự động tra cứu và gửi kết quả tra cứu phạt nguội định kỳ, giúp người dùng an tâm lái xe và phát hiện sớm vi phạm để xử lý.

Tính năng Báo cáo phạt nguội thông minh tự động tra cứu và gửi kết quả định kỳ.

Ứng dụng công nghệ AI tạo sinh, Bản tin AI trong gói tính năng nâng cao sẽ bao gồm bản tin thường và bản tin thể thao, trực tiếp phát tin tức với giọng đọc phát thanh viên “được hỗ trợ biên tập bởi AI” nhằm phục vụ nhu cầu cập nhật tin tức hàng ngày của người lái xe.

Bản tin AI gồm bản tin thường và bản tin thể thao.

Cuối cùng, Sổ địa chỉ cá nhân giúp người dùng lưu sẵn địa chỉ để thuận tiện hơn khi ra lệnh chỉ đường. Thay vì nói cụ thể nơi đến, chỉ cần sử dụng địa chỉ được lưu sẵn với các nickname ngắn gọn như “nhà”, “cơ quan”, “quê”...

Sổ địa chỉ cá nhân lưu sẵn địa chỉ thuận tiện.

Gói tính năng Kiki Auto Premium đang được cung cấp với giá 490.000 đồng/năm/người dùng. Trong tháng 8, người dùng có thể áp dụng voucher mở bán để giảm trực tiếp 100.000 đồng và nhận quà tặng 1 tháng nghe nhạc trên nền tảng Zing MP3 với giá trị 49.000 đồng. Để nâng cấp Kiki Auto Premium, người dùng chỉ cần mở cài đặt Kiki Auto trên màn hình Android hoặc truy cập Mini App hay Official Account (tài khoản chính thức) của trợ lý Kiki trên Zalo.