Trò cười của FIFA?

Tất cả ngỡ ngàng khi Lionel Messi, người thậm chí không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2024, lại xuất hiện trong danh sách 11 cầu thủ tranh giải The Best 2024. Điều này càng trở nên đáng ngờ bởi năm qua, siêu sao người Argentina có mùa giải không quá thành công tại Inter Miami.

Leo chiến thắng ở mùa giải thường niên cùng Inter Miami, song thất bại bất ngờ trước Atlanta United ở vòng play-off tranh cúp MLS. Vậy điều gì giúp anh vẫn góp mặt trong danh sách đề cử The Best 2024?

Thành tích cá nhân ở cấp CLB lẫn ĐTQG trong năm 2024 có thể là yếu tố giúp Messi được FIFA đánh giá cao. Messi ghi 23 bàn và có 13 kiến tạo sau 25 lần ra sân cho Inter Miami, phá nhiều kỷ lục của giải Nhà nghề Mỹ. Trong màu áo Argentina, Leo ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo sau 7 lần ra sân, vô địch Copa America 2024.

Tuy nhiên, siêu sao người Argentina không thắng bất kỳ danh hiệu cá nhân nào tại giải nhà nghề Mỹ. Thậm chí, anh chỉ ghi đúng một bàn thắng trong hành trình cùng Argentina lên ngôi vô địch Copa America 2024.

Nếu xét về màn trình diễn cá nhân, Lautaro Martinez còn xứng đáng hơn. Tiền đạo của Inter Milan thâu tóm 2 danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất Copa America 2024. Ngoài ra, Martinez còn vô địch Serie A, đồng thời giành cú đúp Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Trước đó, FIFA vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi chọn Inter Miami của Messi tham dự FIFA Club World Cup 2025. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, khẳng định Inter Miami giành được Supporters' Shield (đội vô địch bảng xếp hạng tổng, tính cả hai miền Đông và Tây - PV) nên đủ điều kiện góp mặt.

Tuy nhiên, nhà vô địch MLS thật sự chỉ được quyết định thông qua vòng play-off. Ở cuộc đua này, Inter Miami sớm bị loại trước Atlanta United. Có phải FIFA ưu ái Messi khi chọn Inter Miami dự FIFA Club World Cup? Các đội bóng MLS bày tỏ sự nghi ngờ về tính công bằng, cho rằng FIFA không tuân thủ các tiêu chí rõ ràng.

FIFA thảo luận với ban tổ chức MLS về các tiêu chí chọn đội dự FIFA Club World Cup ở mùa giải này. Sau cùng, họ xướng tên đội vô địch Supporters Shield tại cuộc họp vào ngày 3/10. Cần biết rằng quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi Inter Miami lên ngôi Supporters' Shield.

MLS khẳng định FIFA ra quyết định cuối cùng, tuy nhiên Inter Miami rõ ràng được đối xử đặc biệt. Không chỉ được chọn làm chủ nhà, đội bóng của David Beckham còn được chơi trận mở màn ngay tại Miami vào ngày 15/6.

Những cáo buộc trên làm dấy lên một cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng bóng đá, đặt dấu hỏi về tính công bằng và minh bạch của FIFA. Việc ưu tiên một cầu thủ cụ thể có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của giải đấu và làm mất đi tính cạnh tranh vốn có.

Người ta có quyền nghi ngờ FIFA đang bị chi phối bởi các yếu tố thương mại và hình ảnh. Messi không làm gì sai, song động thái của cơ quan quyền lực này khiến Leo phải gánh chịu hậu quả, qua đó trở thành tâm điểm chỉ trích và tranh cãi.

FIFA vừa công bố các đề cử cho giải "Cầu thủ hay nhất thế giới" (The Best) trong năm 2024.

