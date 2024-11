Messi gây tranh cãi ở giải The Best 2024

FIFA vừa công bố các đề cử cho giải "Cầu thủ hay nhất thế giới" (The Best) trong năm 2024.

Messi vẫn được đề cử FIFA The Best 2024.

Lionel Messi bất ngờ được xướng tên, trở thành cầu thủ duy nhất thi đấu ở giải ngoài châu Âu được góp mặt trong đề cử tranh The Best 2024. Những cái tên khác trong danh sách đề cử bao gồm Carvajal, Florian Wirtz, Bellingham, Mbappe, Kroos, Yamal, Rodri, Valverde, Vinicius và Haaland.

Trước đó, Messi thậm chí không nằm trong danh sách 30 ứng viên được đề cử cho giải Quả bóng vàng 2024. Việc Messi được đề cử ở giải FIFA The Best 2024 tiếp tục gây tranh cãi. Siêu sao người Argentina có một năm thi đấu không thật sự thành công cùng Inter Miami.

Dù cùng đội bóng này vô địch mùa giải thường niên, ở giai đoạn play-off tranh MLS Cup (danh hiệu quan trọng nhất), Messi và Inter Miami để thua sốc trước Atlanta United. Dẫu vậy, thành tích cá nhân xuất sắc ở cấp CLB lẫn ĐTQG trong năm 2024 có thể là yếu tố giúp Messi được đánh giá cao.

Trong năm 2024, Messi ghi 23 bàn và có 13 kiến tạo sau 25 lần ra sân cho Inter Miami, phá nhiều kỷ lục của giải Nhà nghề Mỹ. Trong màu áo Argentina, Leo ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo sau 7 lần ra sân, vô địch Copa America 2024.

11 ứng viên được đề cử cho giải Cầu thủ nam hay nhất năm của FIFA.

Theo tiêu chí bình chọn, FIFA The Best 2024 tính thành tích chỉ trong một năm dương lịch. Real Madrid tiếp tục là đội bóng có nhiều cái tên được đề cử nhất (6 người). Tuy nhiên, cuộc đua cho giải The Best của nam nhiều khả năng chỉ diễn ra giữa Rodri và Vinicius.

Giải thưởng The Best được FIFA thành lập vào năm 2016, cạnh tranh với danh hiệu Quả bóng vàng của France Football. Nếu giải Quả bóng vàng chỉ do các nhà báo thuộc những nền bóng đá top 100 thế giới bình chọn, giải thưởng của FIFA tính kết quả dựa trên lá phiếu từ HLV, các thủ quân đội bóng, chuyên gia và người hâm mộ.

Năm nay, người hâm mộ cũng có quyền bầu chọn cho Đội hình tiêu biểu năm của FIFA. Thời hạn bình chọn trên trang chủ FIFA sẽ kéo dài đến ngày 10/12. Gala trao giải FIFA The Best sẽ được tổ chức vào ngày 15/1/2025.