Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược mới

Ngày 28/2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát một vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới hôm 26/2.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 15/1/2025. Ảnh: AFP/TTXVN.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng ra lệnh duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để sử dụng năng lực tấn công hạt nhân, nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ hiệu quả nhất cho đất nước.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm này nhằm gửi cảnh báo tới "các kẻ thù đang nghiêm trọng xâm phạm môi trường an ninh của đất nước, làm gia tăng đối đầu" cũng như thể hiện sự sẵn sàng của các phương tiện tác chiến hạt nhân đa dạng của Triều Tiên.

"Khả năng răn đe và phòng thủ hoàn hảo nhất được đảm bảo bởi sức mạnh tấn công áp đảo", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un. "Nhiệm vụ và trách nhiệm của lực lượng vũ trang hạt nhân Triều Tiên là bảo vệ vĩnh viễn chủ quyền và an ninh quốc gia bằng lá chắn hạt nhân đáng tin cậy, thông qua việc nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đầy đủ cho việc sử dụng chúng".

KCNA cho biết vụ phóng thử tên lửa diễn ra vào ngày 26/2 trên vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên. Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã tập trung phát triển tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

So với tên lửa đạn đạo, loại tên lửa hành trình này thường ít gây lo ngại và phản đối từ cộng đồng quốc tế hơn, do không bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên do các vi phạm liên quan đến phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Thông tin về vụ thử tên lửa được công bố trong cùng tuần ông Kim Jong-un có các chuyến thăm liên tiếp đến các trường quân sự, nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng trung thành cũng như huấn luyện tư tưởng và chiến thuật cho các sĩ quan trẻ.

Dù không nêu đích danh quốc gia nào trong phát biểu về "cảnh báo kẻ thù", ông Kim vẫn duy trì giọng điệu cứng rắn với Mỹ và Hàn Quốc. Điều này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ mong muốn tiếp cận đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên, sau khi hai bên đã có các hội nghị thượng đỉnh lịch sử trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.