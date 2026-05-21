Triệu tập nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh

Vì mâu thuẫn cá nhân, nhóm nữ sinh tụ tập trong nhà vệ sinh, đánh hội đồng bạn học, khiến nạn nhân bị thương tích, hoảng loạn tinh thần.

Hình ảnh nữ sinh bị bạn học hành hung. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 20/5, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Trong đó, khoảng 3-4 nữ sinh liên tục giật tóc, tát, đá vào đầu và kéo lê bạn học trên nền nhà vệ sinh. Vừa đánh, bốn nữ sinh vừa chửi bới, trong khi nạn nhân ôm mặt khóc, tỏ rõ vẻ đau đớn nhưng không phản kháng. Xung quanh, một nhóm khác quay video, cười đùa thích thú trước hành động của bạn học.

Sau khi được đăng tải, sự việc khiến dư luận phẫn nộ, lên án với hành vi bạo lực học đường.

Ngày 21/5, Công an Phú Thọ cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Xuân Hòa đã nắm thông tin sự việc.

Cùng thời điểm, Công an phường Xuân Hòa tiếp nhận đơn trình báo của ông H.D.T. (SN 1957, trú tại xã Quang Minh, TP Hà Nội) về việc cháu gái là V.N.K., hiện là học sinh lớp 10 trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, bị một nhóm học sinh cùng trường hành hung, quay video và phát tán lên mạng xã hội.

Theo trình báo, hậu quả vụ việc khiến em V.N.K. bị thương tích, hoảng loạn tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên, sau đó chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nhóm nữ sinh liên quan vụ việc bạo lực học đường tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh. Qua xác minh ban đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa V.N.K. với hai học sinh là N.T.L.P. và N.K.L., đều là học sinh trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Ngày 19/5, P. và L. đã rủ thêm một số học sinh khác cùng trường tụ tập để đánh em K. Trong giờ ra chơi buổi chiều cùng ngày, tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8 của trường, nhóm nữ sinh đã dùng tay, chân đánh em K., đồng thời quay video gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, các học sinh liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân như nội dung video đăng tải trên mạng xã hội.

Công an phường Xuân Hòa nhận định hành vi tụ tập, sử dụng bạo lực để đánh hội đồng học sinh khác đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân; đồng thời ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, gây tâm lý hoang mang cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Xuân Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.