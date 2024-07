Triệu phú Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới

Theo báo cáo của công ty tài sản toàn cầu New World Wealth số triệu phú của Việt Nam đã đạt 19.400 người tính đến cuối năm ngoái, tăng gần gấp đôi sau 10 năm.

Số lượng triệu phú USD của Việt Nam đã tăng 98% trong vòng 10 năm qua. Ảnh: Unplash.

Báo cáo của công ty tài sản toàn cầu New World Wealth và công ty tư vấn đầu tư Henley & Partners chỉ ra Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng nhóm triệu phú USD nhanh nhất thế giới, với mức tăng 98% trong 10 năm từ 2013 đến 2023.

Trong khi đó, Trung Quốc và Mauritius xếp sau với lần lượt 92% và 87% giai đoạn này.

Theo báo cáo, số triệu phú của Việt Nam đã đạt 19.400 người tính đến cuối năm ngoái. Dù vậy, số người có tài sản hơn 100 triệu USD chỉ khoảng 58 người còn số tỷ phú USD chỉ có 6 đại diện. Đơn vị nghiên cứu đánh giá sự gia tăng nhanh chóng triệu phú ở Việt Nam phản ánh thành công kinh tế gần đây và cho thấy xu hướng tích lũy của cải tiếp tục gia tăng.

Andrew Amoils, nhà phân tích của New World Wealth, cho rằng mức độ giàu có của Việt Nam được dự báo tăng tới 125%. Đây sẽ là mức tăng trưởng tài sản lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào xét về GDP bình quân và số lượng triệu phú. Ấn Độ dự kiến đứng ở vị trí thứ 2 với mức tăng trưởng tài sản dự kiến ​​là 110%.

Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng nhóm triệu phú USD nhanh nhất thế giới. Ảnh: Utility.

New World Wealth đánh giá Việt Nam được xem là quốc gia tương đối an toàn so với các quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các nhà phân tích của đơn vị này nhìn nhận Việt Nam là cơ sở sản xuất ngày càng phổ biến của các công ty công nghệ, ôtô, điện tử, quần áo và dệt may.

Báo cáo nói trên cũng chỉ ra Mỹ dẫn đầu thế giới với hơn 5,4 triệu triệu phú USD. Ngược lại, Vương quốc Anh ghi nhận sự sụt giảm nhẹ tổng số triệu phú trong suốt 1 thập kỷ.

Các quốc gia châu Phi như Nigeria và Nam Phi chứng kiến dân số là triệu phú giảm, một phần do tình trạng di cư và bất ổn kinh tế. Đáng chú ý, Nam Phi chứng kiến số lượng triệu phú giảm tới 20%.

New World Wealth là công ty báo cáo tài sản toàn cầu có trụ sở tại Nam Phi chuyên nghiên cứu về các thị trường bất động sản, đầu tư, và các xu hướng giàu có của cá nhân. Công ty này bắt đầu phát hành báo cáo định kỳ mỗi năm từ 2022 gồm nhiều chủ đề như triệu phú, bất động sản, tiền số, sự di cư của người giàu...