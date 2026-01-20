Triệu chứng mỡ máu cao dễ thấy vào buổi sáng

Đau hoặc khó chịu ở ngực vào buổi sáng: Theo India Times, một trong những dấu hiệu mỡ máu cao điển hình là đau ngực hoặc khó thở, đặc biệt là sau khi thức dậy. Cảm giác này có thể là do tình trạng thiếu máu đến tim. Động mạch bị tắc nghẽn buộc tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu, thường dẫn đến đau và khó thở, ngay cả khi chỉ vận động nhẹ. Cảm giác này không chỉ ảnh hưởng đến bạn vào buổi sáng mà còn có thể kéo dài suốt cả ngày. Ảnh: Medical News Today.