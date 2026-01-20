Triệu chứng mỡ máu cao dễ thấy vào buổi sáng

|
Đau hoặc khó chịu ở ngực vào buổi sáng: Theo India Times, một trong những dấu hiệu mỡ máu cao điển hình là đau ngực hoặc khó thở, đặc biệt là sau khi thức dậy. Cảm giác này có thể là do tình trạng thiếu máu đến tim. Động mạch bị tắc nghẽn buộc tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu, thường dẫn đến đau và khó thở, ngay cả khi chỉ vận động nhẹ. Cảm giác này không chỉ ảnh hưởng đến bạn vào buổi sáng mà còn có thể kéo dài suốt cả ngày. Ảnh: Medical News Today.
|
Cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức sau khi thức dậy: Cảm giác mệt mỏi hoặc yếu ớt bất thường vào buổi sáng cũng có thể là dấu hiệu của cholesterol cao và tắc nghẽn động mạch, theo The Healthsite. Khi tim gặp khó khăn trong việc bơm máu hiệu quả, nó sẽ làm giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể, khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Tình trạng mệt mỏi này trở nên đáng lo ngại hơn khi kết hợp với các triệu chứng khác như khó chịu ở ngực hoặc khó thở. Ảnh: Pexels.
|
Thức dậy với cái đầu nặng trĩu, chóng mặt: Theo Medical News Today, nếu bạn thức dậy với cảm giác đau nhói ở trán hoặc sau gáy, hãy hiểu rằng đây có thể là dấu hiệu của việc giảm lưu lượng máu lên não. Khi cholesterol hoặc triglyceride tích tụ trong động mạch, nó có thể làm giảm nhẹ oxy, đặc biệt là khi đang nghỉ ngơi. Tình trạng này cũng khiến bạn cảm thấy chóng mặt khi đứng dậy rời giường. Ảnh: GoodRx.
|
Mặt sưng phù hoặc da bị phù nề: Bạn đã bao giờ thức dậy với khuôn mặt sưng húp và nghĩ rằng đó chỉ là do ngủ không ngon giấc chưa? Mặc dù điều đó có thể đúng, tình trạng sưng phù thường xuyên - đặc biệt là quanh mắt và má - có thể không chỉ đơn thuần là do mệt mỏi. Cholesterol cao có thể gây viêm trong cơ thể, dẫn đến tích nước và sưng phù. Khi cholesterol làm tắc nghẽn động mạch hoặc cản trở lưu thông máu bình thường, khuôn mặt có thể trông sưng húp. Ảnh: Medical News Today.
|
Nhìn mờ: Nếu bạn thường xuyên bị nhìn mờ khi ngủ dậy, tình trạng kéo dài và khiến bạn khó chịu, đó có thể là dấu hiệu của mỡ máu cao. Điều này càng đúng nếu bạn nhận thấy mắt cũng sưng húp, không phải do thiếu ngủ. Trong một số trường hợp, các chất cặn bã xung quanh mắt có thể khiến mắt bị sưng lên và thường dễ nhận thấy hơn vào buổi sáng. Ảnh: Freepik.
|
Chân tay lạnh, chuột rút: Theo The Mirror, thức dậy với bàn tay và bàn chân lạnh có thể là dấu hiệu của tuần hoàn máu kém gây ra bởi mức cholesterol cao, dẫn đến bệnh động mạch ngoại biên (PAD). Trong điều kiện này, sự tích tụ mảng bám thu hẹp các động mạch ở chân, giảm lưu lượng máu. Lưu lượng máu bị hạn chế có thể khiến các chi cảm thấy lạnh. Triệu chứng này có thể đặc biệt dễ nhận thấy vào buổi sáng khi tuần hoàn máu vẫn còn hoạt động. Ảnh: Shutterstock.
|
Cảm giác tê bì và ngứa ran ở chân: Triệu chứng khác của mỡ máu cao là cảm giác tê bì hoặc ngứa ran ở chân. Lưu lượng máu làm giảm lượng oxy và chất dinh dưỡng đến các chi. Các đầu dây thần kinh đặc biệt nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy, dẫn đến các cảm giác như châm chích, ngứa ran hoặc cảm giác "kim châm". Tình trạng tê bì hoặc ngứa ran kéo dài không nên bị bỏ qua, đặc biệt vào buổi sáng khi ngủ dậy, kèm theo chuột rút chân và cơ bắp thường xuyên căng cứng. Ảnh: Harvard Health.
|
Buồn nôn: Buồn nôn có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm cả mỡ máu cao. Khi cholesterol và triglyceride tích tụ trong động mạch, dòng máu đến tim bị cản trở, gây ra cảm giác buồn nôn hoặc khó chịu. Triệu chứng này đặc biệt đáng lo ngại nếu đi kèm đau ngực và khó thở, vì có thể liên quan đến các tình trạng nghiêm trọng hơn như đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Trong trường hợp này, bạn nên đi khám sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Ảnh: Freepik.
