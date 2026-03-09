Gặp 3 triệu chứng này khi nhậu, hãy dừng uống ngay

Nhiều dấu hiệu bất thường xảy ra sau khi uống rượu bia không phải do tửu lượng kém mà có thể là cách cơ thể cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nên dừng nhậu ngay lập tức.

Hiện tượng đỏ bừng mặt sau khi uống rượu, dù chỉ mới uống nửa chén, khiến không ít người lo lắng. Ảnh: Unicellular.

Cảm thấy chóng mặt, đau đầu, buồn nôn sau một đêm nhậu nhẹt là điều bình thường. Tuy nhiên, ngay trên bàn nhậu, nếu chỉ mới uống 1-2 ly rượu, thậm chí nhấp môi, bạn đã nhanh chóng bị đỏ bừng mặt, tức ngực hay rối loạn tiêu hóa, cần cảnh giác.

Đó có thể là những dấu hiệu cho thấy cơ thể có vấn đề, không thể hấp thụ cồn hiệu quả. Nếu tiếp tục uống, bạn có nguy cơ cao gặp hậu quả nặng nề hơn bình thường.

Đỏ bừng mặt quá nhanh

Theo QQ News, đây có thể là tín hiệu cảnh báo từ cơ thể. Mặt đỏ bừng sau khi uống rượu là hiện tượng rất phổ biến. Một số người bị đỏ mặt chỉ sau vài ngụm, trong khi những người khác phải mất một lúc mới thấy hiện tượng này. Bất kể nguyên nhân là gì, đó đều là do sự tích tụ acetaldehyde trong cơ thể.

Giống formaldehyde, acetaldehyde là chất gây ung thư nhóm I có hại. Khi tích tụ trong cơ thể, nó có thể gây kích ứng mạch máu, dây thần kinh, cơ bắp và các mô khác trong cơ thể, gây ra tổn thương độc hại.

Những người dễ bị đỏ mặt khi uống rượu thường thiếu loại enzyme gọi là acetaldehyde dehydrogenase, enzyme này ngăn cản sự phân hủy acetaldehyde sau khi rượu được chuyển hóa thành cồn, khiến nó tích tụ trong cơ thể.

Nghiên cứu khoa học cho thấy sự thiếu hụt acetaldehyde dehydrogenase là do gene quy định, không thể thay đổi và có khuynh hướng di truyền nhất định. Hãy nhớ rằng đối với những người dễ đỏ mặt khi uống rượu, mỗi ngụm rượu đều có hại cho sức khỏe của họ.

Cảm giác đau, tức ngực

Theo Cleveland Clinic, uống rượu có những tác động tạm thời và lâu dài đến tim. Mỗi lần uống rượu, rượu làm tăng nhịp tim và huyết áp, khiến tim phải bơm máu nhanh hơn khắp cơ thể.

Mặc dù tác dụng phụ này có thể chỉ là tạm thời, uống nhiều và tiêu thụ rượu quá mức thường xuyên có thể dẫn đến các triệu chứng lâu dài như cơ tim yếu, nhịp tim không đều, mức cholesterol cao hoặc huyết áp cao - dẫn đến đau hoặc tức ngực.

Bên cạnh đó, uống rượu gây ra trào ngược axit và có thể làm tổn thương cơ vòng thực quản dưới (LES). Cơ này nối thực quản với dạ dày. Khi cơ vòng này suy yếu, axit dạ dày có thể trào ngược từ dạ dày lên thực quản, gây ra các triệu chứng như đau ngực hoặc cảm giác nóng rát.

Rượu cũng ảnh hưởng đến nồng độ serotonin, adrenaline và các chất dẫn truyền thần kinh khác trong não. Nếu bạn đang phải vật lộn với căng thẳng hoặc rối loạn lo âu, việc uống rượu có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Ban đầu bạn có thể cảm thấy tốt hơn, nhưng uống nhiều rượu có thể dẫn đến nhịp tim nhanh hoặc không đều, đau ngực hoặc các cơn hoảng loạn.

Nếu bình thường bạn khỏe mạnh nhưng lại cảm thấy tức ngực sau khi uống rượu, đó là cách cơ thể báo hiệu rằng bạn đã uống quá nhiều và việc tiếp tục uống có thể dẫn đến ngộ độc rượu. Nếu cảm giác này kéo dài, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Nhiều biểu hiện bất thường sau khi uống rượu có thể là cách cơ thể phát tín hiệu bạn cần dừng uống ngay lập tức. Ảnh: Pexels.

Tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa

Đó có thể là vấn đề về gan hoặc đường tiêu hóa. Theo Medical News Today, cồn sẽ ngấm vào máu ngay sau khi bạn nhấp một ngụm rượu. Bạn sẽ cảm nhận được tác dụng của nó trong vòng vài phút. Phần lớn sự hấp thụ rượu diễn ra trong quá trình tiêu hóa, gây kích ứng dạ dày và ruột, đồng thời làm tăng sản sinh axit.

Tác dụng của rượu sẽ nặng hơn nếu bạn uống khi bụng đói, vì vậy bạn sẽ say nhanh hơn nhiều nếu chưa ăn gì trước khi uống rượu.

Ngay cả người khỏe mạnh uống rượu điều độ cũng có thể bị tiêu chảy sau khi uống rượu vì rượu ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa. Cồn gây ra tình trạng viêm nhiễm, khiến dạ dày sản sinh nhiều axit hơn, dẫn đến tiêu chảy. Nó làm tăng tốc quá trình tiêu hóa và gây hại cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Phản ứng dị ứng liên quan đến gluten có thể được kích hoạt bởi một số loại rượu nhất định. Nếu người nhạy cảm với gluten tiêu thụ rượu có chứa gluten, nó sẽ gây ra phản ứng có thể dẫn đến tiêu chảy.

Rượu ảnh hưởng xấu đến hệ vi sinh đường ruột bằng cách phá vỡ sự cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và có hại, dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa như tiêu chảy.

Ngoài ra, nếu bạn thấy mình dễ say hơn trước hoặc khả năng chịu đựng rượu của mình giảm đáng kể so với trước đây, đây là dấu hiệu cho thấy chức năng chuyển hóa của gan đang suy giảm. Hãy dừng uống rượu ngay, đừng chờ đến khi bạn được chẩn đoán mắc bệnh nghiêm trọng như xơ gan, thậm chí ung thư.